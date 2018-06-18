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Меланья раскритиковала политику Трампа
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Меланья раскритиковала миграционную политику Трампа 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Andrew Harnik/AP
Первая леди США Меланья Трамп раскритиковала миграционную политику администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, представитель первой леди заявила, что Меланья "не может смотреть" на то, как детей нелегальных мигрантов разлучают с их семьями.
Как отмечается, по мнению Меланьи, США должны быть страной, в которой все следуют не только букве закона, но и "зову своего сердца".
При этом первая леди США подчеркнула, что властям страны необходимо добиться создания успешной миграционной реформы.
Ранее сообщалось, что в США около 2 тысяч детей нелегальных мигрантов разлучили с семьями.
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Комментарии2  Ещё 4 источника 
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