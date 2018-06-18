Меланья раскритиковала политику Трампа

Меланья раскритиковала миграционную политику Трампа

По данным телеканала, представитель первой леди заявила, что Меланья "не может смотреть" на то, как детей нелегальных мигрантов разлучают с их семьями.

Как отмечается, по мнению Меланьи, США должны быть страной, в которой все следуют не только букве закона, но и "зову своего сердца".

При этом первая леди США подчеркнула, что властям страны необходимо добиться создания успешной миграционной реформы.

Ранее сообщалось, что в США около 2 тысяч детей нелегальных мигрантов разлучили с семьями.