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Трамп объявил о денуклеаризации Корейского полуострова
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Трамп рассказал о денуклеаризации Корейского полуострова 

Газета.Ru 24 июня 2018
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп выступая в Лас-Вегасе на форуме представителей республиканской партии заявил, что денуклеаризация Корейского полуострова уже начинается. Об этом сообщает CBS News.
По его словам, процесс денуклеаризации Северной Кореи уже начинается.
Он также добавил, что в настоящее время США продолжают вести переговоры с властями КНДР.
Трамп подчеркнул, что "важно то, что мы больше не видим ракетных испытаний Северной Кореи".
Ранее Трамп назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына "великим переговорщиком".
По его словам, северокорейский лидер видит "великое будущее для КНДР".
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