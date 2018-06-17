ВСУ устроили «сафари» на мирных жителей

ВСУ устроили коммерческую охоту на мирных жителей в Донбассе, заявили в ДНР

Украинские военнослужащие организовали "коммерческую охоту" на людей на подконтрольных ВСУ территориях в Донбассе, заявил на брифинге начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР капитан Даниил Безсонов

По данным разведслужбы республики, в начале июня четыре иностранца заплатили украинским военным за "сафари" на территории военных действий. Отмечается, что после оплаты желающих допускают на позиции, после чего они могут начать "охоту" на мирных жителей.

"Нашей разведкой достоверно подтверждено, что "сафари" занимаются боевики подразделения 30-й бригады в районе Марьинки и 93-й бригады в районе Докучаевска. Прибыль от "сафари" получают не только её мелкие организаторы, но и сами комбриги, а также представители штаба ООС", — заявил он.

Безсонов также отметил, что подобное "развлечение" стало возможным после смены Киевом формата операции в Донбассе, когда СБУ перестала играть решающую роль в зоне оккупации, и все полномочия перешли военнослужащим.