В Испанию прибыло третье судно с мигрантами

В порт Испании прибыло третье судно с мигрантами, сообщают СМИ

Сторожевой корабль Orione ВМС Италии , третье судно, на борту которого находятся мигранты, которых отказалась принимать Италия, прибыл в порт Валенсии.

Кадры с прибытием судна транслирует испанское телевидение.

Таким образом, до Испании добрались все 629 мигрантов, которые в течение последних нескольких дней направлялись через Средиземное море к берегам этой страны.

Первым утром воскресенья прибыл итальянский патрульный корабль Dattilo, на борту которого находились 274 мигранта, затем Aquarius , на котором находились 106 человек.

Все, кто нуждается в медицинской помощи, направляются в больницы Валенсии.