В Испанию прибыло третье судно с мигрантами

Сторожевой корабль Orione ВМС Италии, третье судно, на борту которого находятся мигранты, которых отказалась принимать Италия, прибыл в порт Валенсии.
Кадры с прибытием судна транслирует испанское телевидение.
Таким образом, до Испании добрались все 629 мигрантов, которые в течение последних нескольких дней направлялись через Средиземное море к берегам этой страны.
Первым утром воскресенья прибыл итальянский патрульный корабль Dattilo, на борту которого находились 274 мигранта, затем Aquarius, на котором находились 106 человек.
Все, кто нуждается в медицинской помощи, направляются в больницы Валенсии.