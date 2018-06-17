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В Испанию прибыло третье судно с мигрантами
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В порт Испании прибыло третье судно с мигрантами, сообщают СМИ 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: AP Photo / Emilio Morenatti
Сторожевой корабль Orione ВМС Италии, третье судно, на борту которого находятся мигранты, которых отказалась принимать Италия, прибыл в порт Валенсии.
Кадры с прибытием судна транслирует испанское телевидение.
Таким образом, до Испании добрались все 629 мигрантов, которые в течение последних нескольких дней направлялись через Средиземное море к берегам этой страны.
Первым утром воскресенья прибыл итальянский патрульный корабль Dattilo, на борту которого находились 274 мигранта, затем Aquarius, на котором находились 106 человек.
Все, кто нуждается в медицинской помощи, направляются в больницы Валенсии.
Судно Aquarius спасло почти 630 терпевших крушение мигрантов у берегов Ливии. Ситуация с Aquarius вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии и Мальты закрыли для судна свои порты, его согласилась принять Испания, предоставив порт Валенсии.
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