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В Китае появился конкурент Несси
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В Китае появился конкурент Несси 

Рамблер 30 минут назад
В озере китайского города Синьцзян был снят загадочный обитатель, которого уже окрестили местным Несси, передает Daily Mail.
>> Ученые нашли способ убедиться в существовании Несси
Видео снял один из работников парка около озера Канас по имени Ван Синьань. Он запечатлел таинственный движущийся объект, плавающий в озере Канас, на свой мобильный телефон, когда вчера патрулировал живописное место. Ван был убежден, что такие волны могли возникнуть из-за движения огромного чудовища, которое напоминает Несси — чудовище, обитающее в озере Лох-Несс в Шотландии.
«Я не думаю, что это были волны, ведь они двигались против течения», — отметил он.
Директор центра дикой природы на озере Канас Сунь Цзидан предположил, что это какое-то морское животное, которое обитает в водоеме.
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