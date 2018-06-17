В Китае появился конкурент Несси

В озере китайского города Синьцзян был снят загадочный обитатель, которого уже окрестили местным Несси, передает Daily Mail

Видео снял один из работников парка около озера Канас по имени Ван Синьань. Он запечатлел таинственный движущийся объект, плавающий в озере Канас, на свой мобильный телефон, когда вчера патрулировал живописное место. Ван был убежден, что такие волны могли возникнуть из-за движения огромного чудовища, которое напоминает Несси — чудовище, обитающее в озере Лох-Несс в Шотландии.

«Я не думаю, что это были волны, ведь они двигались против течения», — отметил он.

Директор центра дикой природы на озере Канас Сунь Цзидан предположил, что это какое-то морское животное, которое обитает в водоеме.