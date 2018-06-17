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У главы МВД Британии отобрали телефон
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У министра внутренних дел Британии отобрали телефон на улице 

Вести.Ru 31 минуту назад
Фото: EPA
Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид, назначенный на эту должность в конце апреля, пожаловался в интервью, что несколько месяцев назад сам стал жертвой уличных грабителей. По словам министра, это произошло в северной части Лондона недалеко от вокзала Юстон.
Ограбление было мгновенным: по словам Джавида, достав телефон, чтобы вызвать такси, он тут же лишился его. Грабители на мопеде подъехали "просто подъехали, схватили его и скрылись".
Саджид Джавид, выходец из семьи пакистанских иммигрантов, отец которого был водителем автобуса — первый азиат и первый мусульманин, занявший один из четырех высших постов в правительстве Соединенного Королевства. Ранее он возглавлял министерство по делам регионов и местного самоуправления.
В интервью газете The Sun он рассказал о мерах по борьбе с преступностью на улицах британских городов. По его мнению, нужно запретить продажу холодного оружия через Интернет и усилить борьбу с наркоторговлей, а полицейские должны проводить профилактические беседы с молодежью. Британские улицы, по его словам, "должны быть безопасными в любое время".
В сентябре прошлого года суд приговорил байкера к 11 годам тюремного заключения за попытку ограбить игрока "Вест Хэма" и сборной Англии по футболу Энди Кэррола: злоумышленник пытался сорвать с футболиста часы стоимостью 22 тысячи фунтов (29 тысяч долларов). Вратарь английской сборной Джо Харт также был ограблен преступниками на мопедах, отнявшими у спортсмена кошелек, часы и мобильный телефон.
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