Ле Пен раскритиковала Макрона

Лидер французской патриотической партии "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен раскритиковала решение властей Франции принять на территории страны часть африканских мигрантов со спасательного судна Aquarius, которое пришвартовалось в испанской Валенсии.
Более 600 мигрантов с судна Aquarius ("Аквариус") отказались принять итальянские власти. Судно прибыло в Валенсию. В порту Валенсии расположены две палатки Красного Креста, в которых мигранты проходят первые медицинские обследования. Полиция устанавливает личности прибывших людей. Нелегалам будет разрешено находиться на территории Испании 45 дней.
Ле Пен подчеркнула, что миграционная политика французского руководства во главе с президентом Эмманюэлем Макроном, несмотря на анонсировавшееся ужесточение, приток мигрантов поощряет. При этом Ле Пен одобрила позицию нового правительства Италии, в котором пост главы МВД и вице-премьера занял давний союзник партии Ле Пен, лидер движения "Лига" Маттео Сальвини, передает ТАСС.
10 июня власти Италии не дали причалить судну неправительственной организации SOS Mediterranee ("СОС Медитерранэ") Aquarius, которое перевозило более 600 спасенных нелегальных мигрантов. Пресс-секретарь президента Франции Бенжамен Гриво назвал действия итальянских властей "циничными и безответственными", премьер-министр Италии Джузеппе Конте указал, что его страна "не будет принимать поучения".