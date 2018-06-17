В Киеве задержаны противники ЛГБТ-шествия

В Киеве задержаны около 60 противников ЛГБТ-шествия

На «Марше равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества в Киеве днем в воскресенье, 17 июня, полицейские задержали 56 человек, попытавшихся сорвать мероприятие. В результате стычек пять правоохранителей получили травмы, передает ФАН. Все задержанные были доставлены в полицейское управление для установления личных данных и предоставления объяснений.

В пресс-службе Национальной полиции Киева уточнили, что попытку остановить марш предприняли 150 человек. Они вышли на перекресток улиц в центре города и перекрыли дорогу, по которой пролегал маршрут движения участников ЛГБТ-движения. На просьбы охранявших мероприятие полицейских освободить дорогу они не отреагировали, тогда силовики начали оттеснять их с проезжей части.

«При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли в сторону правоохранителей газовые баллончики, задержали. Возбуждено уголовное дело», — добавили в пресс-службе.

Неделей ранее группа депутатов Европейского парламента написала письмо президенту Украины Петру Порошенко, а также депутатам Верховной рады с призывом присоединиться к «Маршу равенства» в Киеве. Письмо было опубликовано на сайте евродепутата Ребекки Хармс

«Мы призываем украинское руководство присоединиться к согражданам на «Марше равенства» 17 июня. Сделайте исторический шаг и будьте в первом ряду вместе с другими украинцами, которые идут к тому, чтобы стать сильной, разнообразной и равноправной демократической страной в нашей европейской семье», — указывалось в послании.

В Европарламенте добавили, что ждут от Киева продолжения работы по обеспечению основных прав ЛГБТ-сообщества на Украине.

«Мы призываем власти Украины укрепить приверженность страны европейскому будущему и довести до конца незавершенную работу по обеспечению равного доступа к основным правам для ЛГБТ-украинцев.

Мы сожалеем о том, что законодательный прогресс застопорился, в то время как неправительственные правозащитные организации регистрируют множественные случаев проявления ненависти и преступлений на почве гомофобии, Украина остается одной из последних стран в Европе, где никакие законы не защищают меньшинства ЛГБТ», — указали евродепутаты.

В завершение коммюнике европейцы снова призвали украинцев к единству.

«До сих пор публичные мероприятия ЛГБТ по всему миру сталкиваются с регулярными нарушениями и нападениями. Права человека не защищены, пока права всех не защищены. Большие изменения часто начинаются с символических жестов», — резюмировалось письмо, которое подписали 35 депутатов.

В марте нынешнего года в центре Киева группа девушек с кастрюлями устроила акцию протеста против гендерного неравенства. На Михайловской площади в центре города собрались около 150 митингующих. Они скандировали: «Свобода, равенство, женская солидарность!» и били по кастрюлям. В то же время на площадь пришли несколько десятков националистов, которые выступили против феминизма и против марша. Впрочем, тогда все завершилось без стычек и задержаний.

Предыдущий «Марш равенства» прошел на Украине 18 июня 2017 года. Тогда глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко сообщил о задержании на шествии нескольких людей.

«Были незначительные стычки. При охране общественного порядка полицией было задержано шесть человек», — заявил силовик, отметив, что двое полицейских в ходе задержания получили телесные повреждения.

Сообщалось, что в этот день украинские националисты, выступавшие против проходящего в Киеве гей-парада, отняли у его участников флаг ЛГБТ-сообщества. Конфликт произошел возле корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Радужный флаг был сожжен националистами под крики «Слава Украине!» и «Украина превыше всего!»

За день до шествия неизвестные взломали сайт украинского ЛГБТ-движения, где написали угрозы его участникам. На странице украинского сообщества, посвященного свободным половым отношениям, появились текст и картинка, на которой была показана расправа над представителями ЛГБТ-комьюнити. В сообщении также подчеркивалось, что у полиции не получится оказать помощь тем, кто примет участие в параде.