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Гей-парад в Киеве продлился всего 20 минут
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Гей-парад в Киеве прошел за 20 минут 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«Марш равенства» в Киеве в поддержку ЛГБТ-сообщества собрал 2 тыс. человек и продлился всего 20 минут.
>> В Киеве националисты подрались с геями
Полицейские пресекли семь попыток помешать маршу выводя агрессоров за пределы охраняемого периметра, передает «Интерфакс».
Шествие проходило под лозунгом «Страна свободная — будь собой!».
В полиции сообщили, что в акции приняли участие более двух тыс. человек. К медикам за помощью никто не обращалсяю
Ранее сообщалось, что в Киеве задержаны более полусотни националистов, попытавшихся помешать проведению «Марша равенства».
Напомним, в среду стало известно, что минюст Украины сохранил пункт о легализации однополых партнерств в плане действий по реализации национальной стратегии в области прав человека.
Ранее президент Украины Петр Порошенко получил письмо от 35 депутатов Европейского парламента с просьбой возглавить гей-парад в Киеве.
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