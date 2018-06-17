Гей-парад в Киеве продлился всего 20 минут

Гей-парад в Киеве прошел за 20 минут

«Марш равенства» в Киеве в поддержку ЛГБТ-сообщества собрал 2 тыс. человек и продлился всего 20 минут.

Полицейские пресекли семь попыток помешать маршу выводя агрессоров за пределы охраняемого периметра, передает «Интерфакс»

Шествие проходило под лозунгом «Страна свободная — будь собой!».

В полиции сообщили, что в акции приняли участие более двух тыс. человек. К медикам за помощью никто не обращалсяю

Ранее сообщалось, что в Киеве задержаны более полусотни националистов, попытавшихся помешать проведению «Марша равенства».