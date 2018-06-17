Ещё
Пригороды Парижа оккупировали овцы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пригороды Парижа оккупировали овцы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Stephane De Sakutin
В пригородах Парижа можно увидеть идиллическую картину — овцы пасутся на траве возле многоэтажных жилых домов, сообщает NDTV.
Каждый месяц пастухи из городского проекта по сельскому хозяйству Обервилье (коммуна и северный пригород Парижа), выпускают десятки овец, чтобы они могли побродить по улицам.
Цели разные — предоставить животным доступ к растениям, привнести сельский мир в окрестности большого города.
Считается, что это помогает жителям расслабиться, снять стресс. Овцы мирно бродят мимо кафе и автозаправок, останавливаются, чтобы щипать траву.
Последние новости
Трамп на G7 объяснил, почему Крым российский Спала с глаз пелена: ЧМ заставил Америку взглянуть на Россию по-новому Испытатель космической техники развеяла мифы о полете Терешковой
Комментарии2  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европу потряс новый скандал57
Раскрыта судьба пенсионных накоплений россиян486
Гей-парад в Киеве продлился всего 20 минут804
ВСУ перебросили в Донбасс «Осу»254
Порошенко готовит «нетрадиционный» законопроект127
Видео
03:59
Промзоны получат второе рождение
Новости Москвы
02:26
ВСУ перебросили в Донбасс «Осу»
В мире Войска
00:50
Запуск «Искандером» баллистической ракеты попал на видео
Армия
03:20
Цой сделала заявление о «смертельной аварии»
Шоу-бизнес
11:50
Голикова анонсировала «обеление» зарплат
Экономика Личный счет
01:00
Россиян встревожил след в небе
Общество
01:33
«Бок о бок с сирийцами без всяких притеснений»
Ближний Восток Статьи
00:45
Гей-парад в Киеве продлился всего 20 минут
В мире Украина
05:10
Конфликт из-за дачи Баталова вспыхнул с новой силой
Шоу-бизнес
00:26
Названа причина крушения поезда в Казахстане
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение