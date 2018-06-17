Министр внутренних дел Германии, председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер после трехчасовых обсуждений миграционной политики с Ангелой Меркель заявил, что готов покинуть ее правительство, сообщает RT со ссылкой на Die Welt.
«Я больше не могу работать с этой женщиной», — сказал он.
По данным газеты, об этом он сказал в четверг в ходе совещании членов кабмина от его партии с главой земельной группы ХСС в бундестаге Александером Добриндтом.
Отношения между Зеехофером и Меркель обострились из-за вопроса противодействия нелегальной миграции. Глава МВД уверен в необходимости ужесточения миграционной политики. Как отмечает издание, разногласия в блоке партий «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС) и «Христианско-социальный союз в Баварии» (ХСС) могут обернуться политическим кризисом.