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Далай-лама назвал секрет счастья
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Далай-лама назвал секрет счастья 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Счастье любому человеку принесет не осуществление безудержных желаний, а "покой ума", достичь которого помогут сострадание и альтруизм, заявил Далай-лама XIV в Риге во время духовных учений для буддистов из России и стран Балтии.
"Человек, который воспитан в материалистической системе ценностей, будет хотеть все больше и больше. Безудержные желания разрушают и человека, и окружающую среду — и это все никому не приносит счастья. Счастье приходит, когда ум спокоен, когда в душе мир. Поэтому так важно тренировать свой ум", — сказал Далай-лама.
По его словам, "гнев, зависть, чувство конкуренции, страхи и другие негативные эмоции влекут за собой страдание".
"Уже научно доказано, что гнев буквально разрушает иммунную систему, в то время как сострадание и покой ума ее укрепляют. Если вы будете относиться к другим с состраданием и альтруизмом, то злобы, зависти и конкуренции в вас будет гораздо меньше, а счастья — гораздо больше", — уверен Далай-лама.
Он подверг критике современную культуру и систему образования за то, что они преимущественно "вращаются вокруг материалистических ценностей".
"Поэтому в наших сердцах так много зависти, соревновательности, ревности… Из-за материалистического настроя мы устремляемся к таким целям и создаем такие причины, которые повлекут за собой в итоге страдание, а не счастье", — поясняет буддийский лидер.
При этом "базовая человеческая природа — сострадательная" — и соответственно, поможет обрести счастье, если к ней прислушиваться. "Без любви и сострадания нельзя рассчитывать на внутренний покой… И чтобы на планете воцарился мир, нужно вначале обрести мир в душе", — подчеркнул Далай-лама.
По его словам, все традиционные религии "несут это послание — любви, сострадания и терпения". И духовный лидер буддистов советует каждому следовать религиозной традиции предков, уважая другие вероисповедания.
На учения Далай-ламы в рижском зале "Сконто" собрались около 4,5 тысяч верующих и интересующихся буддизмом, преимущественно из России. Организаторами учений выступают общество "Сохраним Тибет" (Рига), фонд "Сохраним Тибет" (Москва) и Центр тибетской культуры и информации (Москва).
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