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«Оружие России уже в Берлине»: в Раде опасаются «Северного потока — 2» 

РИА Новости 1 час назад
"Северный поток — 2" — российское оружие, и оно уже в Берлине, заявила заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроед в эфире телеканала "112 Украина".
"Люди не понимают, что между Россией и другим цивилизованным миром пропасть, что это деспотия и свобода, и что это никак не совместимо, что невозможно торговать, потому что ты торгуешь ценностями. Россия будет побеждать, и мы не знаем, когда она остановится, потому что сегодня "Северный поток — 2" — это оружие, которое Россия уже доставила в Берлин, и единственный вопрос — когда она это оружие задействует", — сказала парламентарий, отметив, что Германия поддерживает газовый проект.
Также политик выразила мнение, что "поощрение финансовой агрессии России приведет к тому, что она неминуемо станет угрозой для всего мира".
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".
Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и Соединенные Штаты, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.
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