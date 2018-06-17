«Оружие России уже в Берлине»: в Раде опасаются «Северного потока — 2»

"Люди не понимают, что между Россией и другим цивилизованным миром пропасть, что это деспотия и свобода, и что это никак не совместимо, что невозможно торговать, потому что ты торгуешь ценностями. Россия будет побеждать, и мы не знаем, когда она остановится, потому что сегодня "Северный поток — 2" — это оружие, которое Россия уже доставила в Берлин, и единственный вопрос — когда она это оружие задействует", — сказала парламентарий, отметив, что Германия поддерживает газовый проект.

Также политик выразила мнение, что "поощрение финансовой агрессии России приведет к тому, что она неминуемо станет угрозой для всего мира".

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".