Генконсульство РФ в Одессе забросали «кровавыми» мячами

Около 20 человек устроили протестную акцию около здания Генконсульства России в Одессе. Собравшиеся протестовали против проведения в РФ чемпионата мира по футболу. Они облили мячи красной краской и через забор забросили снаряды на территорию дипмиссии.

Протестующие собрались у здания Генконсульства вечером 16 июня. Акция продлилась около 20 минут. Большинство ее участников были активистами «Автомайдана». Они также призывали освободить своих сограждан, которые находятся в российских тюрьмах.

Забрасывая территорию дипмиссии «кровавыми» мячами, активисты утверждали, что таким образом забивают в ворота России гол. Протестующие принесли плакаты с карикатурами. Они уверены, что чемпионат мира по футболу, который уже четыре дня идет в России, надо было проигнорировать. Украинцы и раньше призывали к бойкоту ЧМ, но проигнорировать ЧМ никто из стран мира так и не решился.