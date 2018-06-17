«На США нельзя рассчитывать в вопросе защиты от РФ»

Президент Латвии усомнился, что США способны защитить ее от России

По словам латвийского лидера, перед НАТО стоят несколько угроз, в том числе нестабильность на юге Североатлантического альянса, в Сирии и Северной Африке, а также растущее влияние Китая . По мнению политика, одним из вызовов является и "демонстрирующая свои мускулы" Россия.

Помимо этого, Вейонис добавил, что единство Запада находится под угрозой. Президент Латвии призвал укреплять "мягкую безопасность", в том числе и борьбу с гибридными угрозами.