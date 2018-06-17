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Латвия испугалась «демонстрирующую мускулы» Россию
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Президент Латвии усомнился, что США способны защитить ее от России 

РИА Новости 5 часов назад
Европа начала осознавать, что невозможно рассчитывать лишь на США в вопросах защиты от "ряда вызовов, включая Россию", заявил президент Латвии Раймонд Вейонис. Слова политика передает интернет-портал TVnet.
По словам латвийского лидера, перед НАТО стоят несколько угроз, в том числе нестабильность на юге Североатлантического альянса, в Сирии и Северной Африке, а также растущее влияние Китая. По мнению политика, одним из вызовов является и "демонстрирующая свои мускулы" Россия.
Помимо этого, Вейонис добавил, что единство Запада находится под угрозой. Президент Латвии призвал укреплять "мягкую безопасность", в том числе и борьбу с гибридными угрозами.
Ранее американский эксперт по внешней политике Тед Гален Карпентер выразил мнение, что Вашингтон и НАТО продолжают настраивать Москву против себя. Специалист отметил, что недавно Норвегия попросила удвоить американский контингент войск на своей территории, чтобы разместить вооруженные силы ближе к границе с Россией.
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