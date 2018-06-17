ИГ устроило теракт во время первого за 17 лет перемирия

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При теракте в восточной афганской провинции Нангархар погибли 25 человек. Об этом сообщает Reuters. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ). Отмечается, что террорист подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль рядом с празднующими мусульманский праздник Ид аль-Фитр (в России более известен как Ураза-байрам). Как сообщалось ранее, движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о временном прекращении огня после аналогичного решения правительства Афганистана . На такую меру талибы пошли впервые за 17 лет. Члены движения решили соблюдать перемирие три дня перед праздником в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан. «Талибан» образовался в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане . В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.