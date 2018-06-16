Раскол в Германии: над Меркель нависла угроза

Угроза Меркель: мигранты раскололи правительство ФРГ

В правительстве Ангелы Меркель произошел раскол из-за разногласий канцлера ФРГ и ее союзников по коалиции из Христианско-социального союза (ХСС) по поводу миграционной политики Германии. Немецкие СМИ предполагают, что дальнейшая эскалация может привести к выходу ХСС из коалиции и отставке Меркель. Между тем эксперты считают, что представители двух партий все же смогут прийти к компромиссу.

В блоке партий «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС) и «Христианско-социальный союз в Баварии» (ХСС) назрел конфликт, который, как пишут немецкие СМИ, может привести к краху политической карьеры канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Разногласия в коалиционном правительстве начались из-за миграционной политики.

12 июня министр внутренних дел Германии и лидер ХСС Хорст Зеехофер должен был представить так называемый Masterplan Migration — стратегию по преодолению миграционного кризиса в Германии. Однако презентация была сорвана — Зеехофер на нее не явился.

Причиной стали противоречия министра с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по поводу репатриации беженцев, просящих убежище на германской границе.

Вечером того же дня Меркель и Зеехофер лично встретились для обсуждения ситуации, однако за два с половиной часа переговоров компромисс так и не был достигнут. Канцлер настаивала, чтобы глава МВД подождал до саммита Евросоюза 28 июня, на котором она постарается достичь общеевропейского соглашения по данному вопросу.

На следующий день была на два часа прервана сессия Бундестага , чтобы депутаты ХДС и ХСС могли провести отдельную встречу и обсудить возможный компромисс. На заседании баварские депутаты требовали от канцлера немедленного исполнения всех пунктов плана Зеехофера, а Меркель, в свою очередь, пыталась успокоить коллег и снова просила дать ей время до саммита.

Италия. На июньском саммите ЕС, который пройдет в Брюсселе , будут обсуждаться предложения по изменению европейской политики в отношении приема беженцев, которая сейчас обязывает их подавать прошение об убежище в первой стране союза, куда они прибывают — чаще всего это Греция

Конфликт между ХДС и ХСС до сих пор не урегулирован, и в СМИ высказываются опасения, что при дальнейшей эскалации ХСС выйдет из коалиционного правительства, формирование которого далось Меркель таким трудом и уступками.

В этом случае в Германии будут проведены досрочные перевыборы. Впрочем, представители обеих партий уже заверили, что заинтересованы в сохранении единства.

План Зеехофера

Сам Masterplan Migration еще не был опубликован, но, по данным немецких СМИ, новая стратегия предусматривает возможность запрещать въезд на территорию ФРГ беженцев, не имеющих при себе удостоверение личности, а также лиц, которым ранее уже было отказано в предоставлении убежища на территории ФРГ.

При этом баварские депутаты настаивают на немедленном применении новых правил без согласования с европейскими соседями ФРГ. Меркель же подчеркивает, что национальное законодательство Германии не должно противоречить европейским договоренностям, поэтому стоит отказаться от односторонних мер.

Канцлер ФРГ также выступает решительно против предложения Зеехофера отказывать беженцам, просящим убежища, если они уже были зарегистрированы в других странах ЕС. Это нововведение может изменить всю процедуру приема, которая практиковалась ранее, и будет означать перелом в миграционной политике Меркель. Вдобавок это окажет влияние на политику по приему беженцев во всем Евросоюзе.

По словам руководителя Центра германских исследований института Европы РАН Владислава Белова, ХСС во главе с Зеенхофером апеллируют к 18 параграфу закона об иммиграции, позволяющему не пропускать лиц из безопасных государств и лиц, уже подававших заявление в других странах.

«Другая позиция — это Ангела Меркель со своими сторонниками, которая заявляет, что в рамках Дублинского процесса [согласно которому беженцы должны просить убежища в первой стране ЕС, в которую прибыли] есть исключения, обусловленные гуманитарными вопросами», — поясняет эксперт.

С 2014 года в Европу прибыли более чем 1,8 млн мигрантов, Италия сейчас принимает порядка 170 тыс. беженцев в год, а также, по оценкам, еще около 500 тыс. незарегистрированных мигрантов. Летом 2015 года более миллиона беженцев прибыли в Германию после того, как Меркель открыла государственные границы, сказав знаменитое «мы справимся с этим».

На заре миграционного кризиса после лета 2015 года между ХДС и ХСС уже возникали принципиальные разногласия. Они были формально урегулированы после парламентских выборов в прошлом октябре, однако главное противоречие так никуда и не делось.

Как отмечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер , противоречия между партиями по вопросам миграции сохранятся в будущем.

«Говорить о том, что конфликт между ними [ХДС и ХСС] носит сиюминутный характер — неправильно. Он был до выборов, он есть после выборов, он будет и в будущем. ХСС всегда будет против миграции», — констатирует эксперт, отмечая, что идеологически ХДС и ХСС — совершенно разные партии, которые совершенно по-разному видящие будущее своей страны и Европы.

Что грозит Меркель?

Несмотря на тиражируемую многими западными СМИ версию, что давление на Меркель может закончиться распадом коалиции и уходом канцлера, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что до выхода ХСС из коалиции дело все же не дойдет. Впрочем, такая вероятность сохраняется.

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, представители партий попытаются договориться: «И те, и другие понимают, что досрочные выборы сейчас не нужны».

«У меня такое впечатление, что ХСС попытается выжать максимум из этой ситуации, но прямо выходить на досрочные выборы не станет. Хотя разногласия в целом продолжатся и нынешняя каденция и нынешнее правительство будет очень уязвимым, хрупким, и ему будет трудно принимать какие-то решения, потому что по большинству вопросов между всеми участниками коалиции существуют серьезные разногласия», — рассуждает Брутер.

«Теоретически такое [выход ХСС из коалиции] возможно, но сейчас, на мой взгляд, стороны найдут некое промежуточное решение. Господину Зеехоферу важно сохранить жесткость позиции и потом уже пойти на компромисс. Я думаю, что он вполне может быть достигнут через пару недель после саммита ЕС», — считает эксперт.

По словам Белова, многочисленные спекуляции на тему возможной отставки Меркель — просто попытка отдельных депутатов или СМИ воспользоваться сложившейся ситуацией.

Владимир Брутер также подчеркивает, что на данный момент в Германии нет достойной альтернативы Меркель на посту канцлера ФРГ.

«Если бы был альтернативный сильный кандидат на позицию канцлера, если бы он мог продвинуть и раскрутить свою кандидатуру, если бы его рейтинг впечатлял и ту часть политической элиты, которая не хочет перемен, это было бы возможно. Но сегодня такой вариант не просматривается, и можно предположить, что Зеехофер также сейчас не просматривается в этом качестве. Других кандидатов не видно вообще», — констатировал Брутер.

Что касается перспектив изменений миграционной политики Германии, эксперт отмечает, что она и так давно уже изменилась. При этом пока на посту канцлера находится Ангела Меркель, официально говорить об этом не будут — она будет настаивать, что изменились лишь детали и юридические нормы.