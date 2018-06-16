Порошенко хочет сформировать антикоррупционный суд до декабря

Порошенко: антикоррупционный суд на Украине должен быть сформирован до декабря

Высший антикоррупционный суд Украины должен быть сформирован до декабря текущего года, когда в стране начнется президентская избирательная кампания. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, которое транслировалось в субботу.

"Я буду делать все возможное, чтобы в этом году мы вместе создали новый антикоррупционный суд. Вы знаете, что президентская кампания начинается уже в декабре, и я буду делать все возможное, чтобы создать антикоррупционный суд до начала кампании", — сказал он. Порошенко подчеркнул, что президентская кампания "точно не будет помогать" процессу создания суда.

В этой связи он проинформировал, что ранее обратился к международным лидерам с просьбой "как можно скорее представить кандидатуры экспертов" в совет, который будет оценивать кандидатуры судей. Порошенко подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы началось формирование совета иностранных экспертов, которые также будут принимать участие в отборе судей.

Требование МВФ

Закон об антикоррупционном суде Верховная рада приняла 7 июня, он вступил в силу 14 июня. Его создание являлось одним из требований МВФ для продолжения кредитования Киева. Фонд, как и другие международные спонсоры Украины, неоднократно выражал недовольство в связи с недостаточными мерами руководства страны по искоренению коррупции.

Согласно закону, суд должен быть сформирован в течение года со дня вступления его в силу. Под юрисдикцию этого суда попадут уголовные дела о коррупционных преступлениях, совершенных должностными лицами, при условии, что размер причиненного вреда составит более $32 тыс.

Судьи будут избираться на открытом конкурсе, а отбор будет проводить Высшая квалификационная комиссия судей. Помогать в этом ей будет общественный совет международных экспертов, который будет проверять кандидатов на предмет наличия безупречной деловой репутации, знаний и практических навыков для рассмотрения дел, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда.

Лазейка для коррупционеров

Между тем, в законе была зафиксирована норма, которая прошла мимо обсуждения в парламенте и которая может позволить ряду коррупционеров уйти из-под юрисдикции новой инстанции. В нем появилось положение, согласно которому "апелляции по делам Национального антикоррупционного бюро Украины, которые сейчас уже рассматривают в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не во вновь созданном антикоррупционном суде".

По мнению экспертов, эта норма фактически противоречит договоренностям с международными партнерами, так как приведет к тому, что рассмотрение "апелляции состоится в обход антикоррупционного суда".

В МВФ заявили, что проанализируют документ на предмет его соответствия "договоренностям, достигнутым в контексте программы реформ, которые поддерживаются фондом".