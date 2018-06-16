США обвинили РФ в стрельбе в Донбассе

Госдеп обвинил Россию в предупредительной стрельбе в Донбассе

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт бездоказательно обвинила Россию в предупредительной стрельбе близ села Пикузы в Донбассе, рядом с которой вела свою деятельность миссия ОБСЕ.

Науэрт ретвитнула в своем официальном аккаунте отчет Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, где говорилось, что шестеро наблюдателей на двух БТР столкнулись с предупредительными выстрелами 14 июня в районе села Пикузы в 23 километрах от Мариуполя . В отчете говорится, что наблюдатели вышли из машины, чтобы рассмотреть следы, предположительно, от боевой машины пехоты, после чего услышали выстрелы в воздух и увидели в 50 метрах от себя двух вооруженных людей, один из которых стрелял в воздух из автомата Калашникова. По оценке СММ, речь шла о предупредительных выстрелах.

"Я вижу сообщения о том, что подчиненные России военные стреляли из огнестрельного оружия, чтобы угрожать сотрудникам мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. Сотрудники СММ ОБСЕ рискуют своей жизнью, чтобы защитить гражданских лиц. Россия должна прекратить свое заслуживающее осуждения поведение, прежде чем кто-либо еще из сотрудников СММ будет убит или вынужден покинуть Украину", — написала Науэрт в Twitter.

I’m seeing reports Russia-subordinated personnel fired a weapon to intimidate unarmed @OSCE_SMM monitors in eastern #Ukraine. @OSCE_SMM risk their lives to protect civilians. #Russia should stop this deplorable behavior before more SMM personnel are killed & get out of Ukraine. https://t.co/mwLiHvPPXt— Heather Nauert (@statedeptspox) June 16, 2018

При этом она не привела каких-либо доказательств того, чтобы участники инцидента были как-либо связаны с Россией.

В свою очередь Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Ранее представители самопровозглашенной Луганской народной республики критиковали СММ за неточности в отчетах за 14 и 15 июня, но не касались напрямую эпизода, о котором говорила Науэрт.