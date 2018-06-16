«ЕС будет избавляться от зависимости»

Почему политика Трампа может привести к переоценке отношений США и Европы

Между лидерами шести стран G7 и президентом США Дональдом Трампом в ходе саммита «Большой семёрки» в канадском Квебеке возникли серьёзные разногласия. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.

Как отмечает издание, обсуждение проблем нередко сопровождалось резкими заявлениями со стороны американского лидера. В частности, Трамп назвал председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера «жестоким убийцей» из-за штрафов, наложенных на американские технологические компании, а также в связи с тем, что США не могут вести прямые торговые переговоры с Германией и Францией без участия ЕК.

«Я полагаю, что это можно расценивать как комплимент, но не уверен», — заявил Юнкер.

Кроме того, американский лидер в ходе дискуссии по иранской ядерной сделке и проблемам с терроризмом позволил себе выпад в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. «Ты должен знать об этом (о проблеме терроризма. — RT), Эммануэль, потому что все террористы — в Париже», — сказал Трамп.

Также мишенью для критики американского лидера стал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который в целом сохранял нейтралитет по ряду тем, однако впоследствии принял сторону большинства. Язвительный комментарий Трампа в адрес Токио касался вопроса миграции.

«Синдзо, у вас подобной проблемы нет, но я могу отправить вам 25 миллионов мексиканцев, и вы вскоре покинете свой пост», — цитирует слова Трампа источник.

При этом глава Белого дома отказался менять позицию по вышеперечисленным и многим другим вопросам. Как заявил высокопоставленный представитель ЕС, участники встречи были раздражены поведением Трампа, однако пытались оставаться «разумными и спокойными».

«После саммита G7 настроение действительно изменилось», — добавил он.

Между тем сам Трамп в своём Twitter отмечает, что его отношения с лидерами «Большой семёрки» ничем не омрачены. По мнению Трампа, об этом сообщают «фейковые новости». В качестве подтверждения своих слов он привёл фотографии с саммита.

«У меня отличные отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель, но фейковые новости показывают только плохие фотографии (подразумевающие гнев) с переговоров по соглашениям, на которых я прошу о том, чего ни один американский президент не попросил бы!» — написал Трамп в Twitter. I have a great relationship with Angela Merkel of Germany, but the Fake News Media only shows the bad photos (implying anger) of negotiating an agreement — where I am asking for things that no other American President would ask for! pic.twitter.com/Ib97nN5HZt— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2018 г.

The Fake News Media said that I did not get along with other Leaders at the #G7Summit in Canada. They are once again, WRONG! pic.twitter.com/I6eEKEZV6z— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2018 г. Глава Белого дома также сообщил о хорошей дискуссии с Юнкером и главой Евросовета Дональдом Туском во время прошедшего саммита. «Фейковые новости писали, что я не поладил с другими лидерами на саммите G7 в Канаде. Они снова ошибаются!» — добавил он.

По мнению президента США, именно распространение и публикация фейковых новостей представляет главную угрозу для Соединённых Штатов.

Отметим, что согласно опросу Университета Монмут, результаты которого были опубликованы 15 июня, примерно 27% американцев считают, что у Трампа хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным . Российский лидер в представленном исследовании намного опережает всех остальных мировых лидеров.

При этом около 55% респондентов полагают, что президент США и премьер-министр Канады Джастин Трюдо находятся в плохих отношениях. Ещё одним лидером антирейтинга стала канцлер ФРГ Ангела Меркель (44%).

«Уходя от американской зависимости»

Отношения США и ЕС ожидает дальнейшее охлаждение. Такое мнение в беседе с RT выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

«На ситуацию также оказывают влияние торговые противоречия. Но единый альянс Запада это пока не подорвёт, потому что Западная Европа всецело зависит в плане безопасности от США. Развитие дальнейших отношений зависит от обеих сторон, но Трамп считает что он может оказывать одностороннее давление, ввиду того, что он — сильная сторона, а вторая — слабая и не имеет возможности для адекватных ответов. У европейцев не просматривается особых альтернатив, они не в состоянии проводить солидарную и рассчитанную на серьёзный временной период политику в рамках ЕС, поскольку в ЕС тоже существуют серьёзные противоречия», — подчеркнул собеседник RT.

Брутер отметил, что развитие и устойчивость позиций объединённой Европы будет во многом зависеть от сотрудничества с РФ

«Если отношения с Россией будут стабильными и устойчивыми, Европа будет сильнее. Если этого не будет происходить, Европа будет слабее и её зависимость от США будет больше. Формат G7 устарел, как только появился, потому что это попытка части стран выдать себя за мировое правительство, о чём Трамп говорил в преддверии этой встречи. Вопрос в том, что они хотят решать за всех. Они будут это пытаться делать, но получаться будет ещё хуже», — пояснил Брутер.

В свою очередь политолог-американист Дмитрий Михеев в разговоре с RT добавил, что президент США видит в членах G7 своих подчинённых.

«Мы относимся к стратегиям очень серьёзно, она вырабатывается коллективно, с советниками. У Трампа личностный подход — как он будет выглядеть на встрече. Вот этот знаменитый снимок, когда он сидит, сложив руки — он говорит обо всём. Они стоят в недоумении, а он демонстрирует, кто здесь босс», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Канаде. На заднем плане канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МВФ Кристин Лагард globallookpress.com

По мнению эксперта, в ближайшем будущем отношения между США и ЕС будут обостряться, что приведёт к тому, что страны европейского континента постараются выстраивать личные отношения с другими мировыми державами, включая Россию и Китай

«Европейские страны будут потихоньку выстраивать уже односторонние отношения с другими странами — с Китаем, с Россией, между собой. Единство союза, его скрепы, будут ослабляться, каждая страна будет искать выходы из сложностей, которые создаёт Трамп, будут искать новые рынки, это будет приводить к ослаблению ЕС, и G7, наверное, отомрёт. А ЕС будет стараться уходить от зависимости от США», — заключил аналитик.

Итоги саммита G7

По итогам саммита G7, который проходил в 8—9 июня в канадском курортном городе Ла Мальбе, представители США отказались от подписания итогового коммюнике по распоряжению Трампа. Причиной послужило заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сделанное на итоговой пресс-конференции, об ответных мерах на американские пошлины.

В Белом доме также заявили, что канадский лидер предал доверие Соединённых Штатов и «воткнул нож в спину» американскому лидеру.

«В аду есть специальное место для любого иностранного лидера, который ведёт себя дипломатически недобросовестно по отношению к американскому президенту Дональду Трампу, а затем пытается воткнуть нож в спину», — отметил глава торгового совета Белого дома Петер Наварро.

При этом официальные лица Германии и Франции не поддержали своего главного заокеанского союзника. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, Трамп лишился своего авторитета после решения отозвать подпись под документом при помощи сообщения в Twitter.

«Призвав Россию прекратить «дестабилизирующее поведение», члены G7 тут же сцепились в адской драке, обвиняя друг друга во лжи и обзывая последними словами», — написала она в Facebook.

Тема отношений с РФ стала одной из основных в ходе дискуссий лидеров «Большой семёрки». Об этом в интервью телеканалу Fox News сказал Трамп. Он отметил, что Москве было посвящено примерно 25% всех разговоров. Кроме того, в СМИ появились сообщения, что президент США в беседе с лидерами G7 назвал Крым российским.

В Белом доме эти данные не стали опровергать или подтверждать. В Кремле также указали на отсутствие достоверности подобной информации.