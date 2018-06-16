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Италия отказалась принимать мигрантов
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Италия отказалась принимать мигрантов 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Министр внутренних дел и вице‐премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Италия не готова принять два новых судна с нелегальными мигрантами на борту. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«И пусть этим господам станет известно, что Италия больше не хочет быть вовлеченной в бизнес по нелегальной миграции, и поэтому им придется искать другие порты, куда они смогут направиться», — написал Сальвини в Facebook.
Сальвини также сообщил, что прибытие судна Aquarius с нелегальными мигрантами, которое отказалась принять Италия, ожидается в Испании в воскресенье, 17 июня.
«Интерфакс» уточнил, что два корабля Lifeline и Seefuchs находятся у побережья Ливии в ожидании своего «груза» в виде людей, брошенных контрабандистами.
Ранее Италия и Мальта отказались пропустить в свои порты судно Aquarius, на борту которого находились 629 нелегальных иммигрантов, в том числе дети. Подобное решение власти обеих стран приняли, несмотря на призывы со стороны ООН и ЕС принять это судно. После отказа Италии в приеме судна президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал решение итальянских властей не пропускать в свой порт спасательное судно. По его словам, итальянские власти действовали «безответственно».
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