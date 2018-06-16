Ещё
Между Австрией и Германией разгорелся скандал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Канцлер Австрии потребовал от ФРГ удалить полученные в результате шпионажа данные 

ТАСС 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Власти ФРГ должны удалить все данные, которые могли быть собраны германской разведкой во время шпионажа на территории Австрии. Об этом заявил в субботу канцлер Австрии Себастьян Курц.
"Если полученные данные были сохранены [германской разведкой], мы хотим, чтобы они были удалены", — сказал он на специальной пресс-конференции в Вене.
Канцлер Австрии подчеркнул, что первые подозрения о слежке германской разведки в Австрии появились еще в 2014 году и тогда речь шла о разведывательной деятельности ФРГ в период с 1999-го по 2006 год. "Власти [Австрии] еще тогда активизировали работу, прокуратура завела расследование. Это привело к новым законодательным нормам в ФРГ в 2016 году, которые не должны были допустить больше такой деятельности", — отметил Курц.
"Новые данные показывают, что масштаб слежки был огромный. Более 2 тыс. объектов были под контролем, — добавил канцлер. — Мы связались с германскими властями и хотим знать, за кем велась слежка, когда она закончилась, и хотим быть уверены, что она была закончена".
Ранее австрийский журнал Profil сообщил, что Федеральная разведывательная служба Германии вела слежку за коммуникационными сетями правительства Австрии, международных организаций, чьи штаб-квартиры расположены в Вене, и дипломатическими представительствами других стран. Всего, по данным журнала, слежка велась за порядка 2 тыс. объектов на территории Австрии.
ТАСС: последние новости
СМИ: премьер Армении подаст в отставку после принятия избирательного законодательства Макрон и Конте обсудили возникший между их странами конфликт СМИ: глава МВД Афганистана провел встречу с членами "Талибана" в Кабуле
Комментарии3  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскол в Германии: над Меркель нависла угроза40
Стало известно о провокации НАТО против России193
Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста1161
Британские СМИ наврали об ужасах российской жизни397
Загадочное плавающее существо попало на видео6
Видео
00:56
ВСУ испытали американскую систему «Рембасс-2»
Армия В мире
04:51
Названа цель пенсионной реформы в России
Экономика Личный счет
11:50
Голикова заявила о массовых сокращениях
Общество Личный счет
00:46
Умер Геннадий Рождественский
Происшествия Общество
01:18
Мужчину убило гробом его матери
В мире Азия
01:02
Загадочное плавающее существо попало на видео
Наука Наука и техника
01:12
«ЕС будет избавляться от зависимости»
В мире Статьи
04:51
Принятие пенсионной реформы оказалось неизбежным
Личный счет Общество
00:37
Путин сделал заявление по зарплатам в регионах
Личный счет Политика
02:39
Украина лишилась промышленного гиганта
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение