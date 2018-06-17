Далай-лама раскрыл секрет счастья

Меньше зависти и гнева, больше любви и сострадания — лишь через это человек может прийти к гармонии в душе, заявил Далай-лама XIV в Риге во время духовных учений для буддистов из России и стран Балтии, сообщает РИА Новости

Человека разрушают гнев, зависть, чувство конкуренции, страхи и другие негативные эмоции, которые влекут за собой страдание, тогда как счастье достигается не через осуществление безудержных желаний, а через «покой ума». Прийти к нему помогают сострадание и альтруизм.

«Уже научно доказано, что гнев буквально разрушает иммунную систему, в то время как сострадание и покой ума ее укрепляют. Если вы будете относиться к другим с состраданием и альтруизмом, то злобы, зависти и конкуренции в вас будет гораздо меньше, а счастья — гораздо больше», — сказал далай-лама.

Материалистическая система ценностей делает из человека стяжателя.