Далай-лама раскрыл секрет счастья 

Меньше зависти и гнева, больше любви и сострадания — лишь через это человек может прийти к гармонии в душе, заявил Далай-лама XIV в Риге во время духовных учений для буддистов из России и стран Балтии, сообщает РИА Новости.
Человека разрушают гнев, зависть, чувство конкуренции, страхи и другие негативные эмоции, которые влекут за собой страдание, тогда как счастье достигается не через осуществление безудержных желаний, а через «покой ума». Прийти к нему помогают сострадание и альтруизм.
«Уже научно доказано, что гнев буквально разрушает иммунную систему, в то время как сострадание и покой ума ее укрепляют. Если вы будете относиться к другим с состраданием и альтруизмом, то злобы, зависти и конкуренции в вас будет гораздо меньше, а счастья — гораздо больше», — сказал далай-лама.
Материалистическая система ценностей делает из человека стяжателя.
«Безудержные желания разрушают и человека, и окружающую среду, и это все никому не приносит счастья. Счастье приходит, когда ум спокоен, когда в душе мир. Поэтому так важно тренировать свой ум», — считает он.