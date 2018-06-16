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В Калифорнии спасли огромного бездомного кота
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В Калифорнии спасли растолстевшего втрое бездомного кота 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: страница Pasadena Humane Society & SPCA в Facebook
В общество защиты животных американского города Пасадена (Калифорния) попал кот, весящий втрое больше нормы. Об этом сообщает издание Huffington Post.
Огромного кота заметили, когда тот брел по улице города. Животное явно страдало ожирением, а его шерсть спуталась в колтуны, причиняющие ему боль. Кто-то из прохожих решил, что оно нуждается в помощи, и отнес в общество защиты животных.
Там выяснилось, что кот весит 13 килограммов — в несколько раз больше нормального кошачьего веса, составляющего 4—5 килограммов. У организации не нашлось клеток подходящего размера, поэтому его временно поселили в офисе.
Животному, которому дали кличку Чаббс, оказалось около десяти лет, это помесь гималайской кошки или персидского колор-пойнта. Шерсть этой породы нуждается в ежедневном уходе. Кот не может следить за собой сам из-за избыточного веса.
Общество защиты животных объявило, что Чаббс будет ждать владельца до воскресенья. Если хозяин не объявится, его отдадут желающим.
В мае сообщалось, что в Великобритании пройдет соревнование по похудению среди толстых домашних животных. Среди участников этого года семь собак, пять кошек и одна крыса. В общей сложности им предстоит скинуть 75 килограммов.
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