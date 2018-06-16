Ещё
Мэй огорчена блокировкой законопроекта о вуайеризме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэй разочарована блокировкой парламентарием законопроекта о вуайеризме 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй разочарована блокировкой законопроекта о вуайеризме парламентарием-консерватором, сообщается в заявлении премьера в Twitter.
Ранее британский парламентарий-консерватор Кристофер Чоп заблокировал рассмотрение законопроекта о введении наказания в виде двух лет тюрьмы для тех, кто занимается фотосъемкой женщин под юбкой без их разрешения (upskirting).
"Вуайеризм — это вторжение в личную жизнь, в результате чего жертвы чувствуют себя униженными и подавленными. Я разочарована тем, что сегодня законопроект не был принят в Палате общин, и хочу, чтобы эти меры прошли через парламент — при государственной поддержке — в ближайшее время", — пишет Мэй.
Законопроект, получивший название Voyeurism (Offences) Bill (Закон о вуайеризме), был внесен в парламент в марте либерал-демократом Верой Хобхаус. Аналогичный закон уже действует в Шотландии. Документ поддержали правительство и представители общественных организаций. Поддержка минюста обещала быстрое рассмотрение законопроекта палатами парламента.
Во время слушаний во втором чтении этого резонансного документа в палате представителей Чоп взял слово и неожиданно для всех выступил с протестом против содержания законопроекта. Согласно процедуре, в этом случае документ снимается с рассмотрения, а дата слушаний переносится. Теперь документ, принятие которого ожидалось в пятницу, будет рассмотрен не раньше 6 июля.
Последние новости
Трамп на G7 объяснил, почему Крым российский Спала с глаз пелена: ЧМ заставил Америку взглянуть на Россию по-новому Испытатель космической техники развеяла мифы о полете Терешковой
Комментарии1  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские беженцы рассказали о жизни в России33
Трамп нахамил половине лидеров G71
Когда взорвется «долговая бомба» США132
Американцев напугали Крымом60
Россия избавилась от половины госдолга США132
Видео
02:24
Трамп нахамил половине лидеров G7
В мире Конфликты
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение