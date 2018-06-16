Американцев напугали Крымом

Госдеп рекомендовал американцам не посещать Крым

"Не следует посещать Крым, поскольку на полуострове продолжают существовать злоупотребления в отношении иностранцев", — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что власти США не могут предоставить экстренные услуги помощи американцам, путешествующим по Крыму, так как сотрудникам правительства Соединенных Штатов запрещено посещать полуостров.