За чей счет повысят НДС, футбольный «заговор» РФ и другие события дня

Главные события пятницы

Трамп объявил о скорой встрече с Путиным

Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС

Валентина Матвиенко. Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на два процентных пункта будет проведено не за счет граждан, все льготы по НДС сохранятся. Это подчеркнула в пятницу спикер Совета Федерации

Поклонская выдвинула Трампу ультиматум

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что президенту США Дональду Трампу стоит приехать в Крым и таким образом доказать свою порядочность. Об этом она сообщила журналистам, передает РИА «Новости».

ЦБ принял решение по ставке

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.

Песков объяснил слова Путина о пенсиях 14-летней давности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обещал не повышать пенсионный возраст 13 лет назад, но с тех пор многое изменилось.

Пенсионная реформа спасет работающих пенсионеров

Агентство «Ура.ру» сообщает, что одна из сторон новой пенсионной реформы «разозлит» российских начальников, но порадует и обезопасит их подчиненных.

Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников

В пятницу, 15 июня, в Новокузнецке произошла стрельба. Как сообщает «ВашГород.ру», жертвой местного жителя стала женщина, еще несколько человек пострадали.

РФ обратилась с призывом к США из-за «Новичка»

Посольство РФ в США призвало американские власти рассекретить данные о боевом отравляющем веществе "Новичок" и уничтожить свои запасы химического оружия, а также напомнило госдепартаменту об инсценировках химических атак в Сирии

Кому Робби Уильямс показал "фак" на открытии ЧМ-2018

Певец Робби Уильямс показал средний палец на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года британским журналистам, заявил РИА Новости ее режиссер Илья Авербух

Россию обвинили в футбольном «заговоре»

Пользователи социальных сетей заподозрили Россию в «подкупе» судьи чемпионата мира по футболу 2018 года.