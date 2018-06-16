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Британские СМИ наврали об ужасах российской жизни
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The Sun наврала об ужасах российской жизни 

Ридус 47 минут назад
Фото: Facebook
Английский таблоид The Sun опубликовал работы российского фотографа Дмитрия Маркова без его согласия, переврав при этом их суть.
Как сообщил фотограф, издание использовало снимки из его книги «#Черновик», в которой показана жизнь закрытых спецшкол, инфекционных диспансеров и групп поддержки для наркоманов.
Однако тексте The Sun утверждалось, что на фотографиях изображены российские будни и что «нюханье клея, уличные бои и алкоголизм — часть повседневной жизни». О том, что фото были сделаны в спецучреждениях, ничего не говорилось.
«Написали, что хотят опубликовать несколько фотографий и рассказать про книгу. Я им причем даже разрешения не дал, написал только, что согласен обсудить. Потом вообще пропали, а сегодня эта шляпа выходит», — написал возмущенный Марков на своей странице в Facebook.
На его требование убрать публикацию с сайта редакция принялась вносить в текст правки и предлагать Маркову деньги. Позже статью удалили.
В прошлом году видео о беспорядках на футбольном матче украинского первенства между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» было опубликовано на сайте The Sun с заголовком «Расизм в России».
А другой британский таблоид, Mirror, выдал кулачный бой на Масленицу за драку футбольных фанатов.
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