Британские СМИ наврали об ужасах российской жизни

The Sun наврала об ужасах российской жизни

Английский таблоид The Sun опубликовал работы российского фотографа Дмитрия Маркова без его согласия, переврав при этом их суть.

Как сообщил фотограф, издание использовало снимки из его книги «#Черновик», в которой показана жизнь закрытых спецшкол, инфекционных диспансеров и групп поддержки для наркоманов.

Однако тексте The Sun утверждалось, что на фотографиях изображены российские будни и что «нюханье клея, уличные бои и алкоголизм — часть повседневной жизни». О том, что фото были сделаны в спецучреждениях, ничего не говорилось.

«Написали, что хотят опубликовать несколько фотографий и рассказать про книгу. Я им причем даже разрешения не дал, написал только, что согласен обсудить. Потом вообще пропали, а сегодня эта шляпа выходит», — написал возмущенный Марков на своей странице в Facebook.

На его требование убрать публикацию с сайта редакция принялась вносить в текст правки и предлагать Маркову деньги. Позже статью удалили.

В прошлом году видео о беспорядках на футбольном матче украинского первенства между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» было опубликовано на сайте The Sun с заголовком «Расизм в России ».

А другой британский таблоид, Mirror, выдал кулачный бой на Масленицу за драку футбольных фанатов.