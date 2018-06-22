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Американцы ополчились против политики Трампа
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Опрос: большинство американцев не поддерживают внешнюю политику Трампа 

ТАСС 23 минуты назад
Фото: EPA
Большинство американцев выступают против внешнеполитического курса, который проводит президент США Дональд Трамп. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты социологического опроса, проведенного телеканалом CNN.
Согласно распространенным данным, 53% респондентов негативно относятся к тому, как Трамп выстраивает отношения с зарубежными государствами. Одобряют его внешнюю политику лишь 39% опрошенных. При этом месяц назад положительно оценивали внешнеполитический курс США 42% респондентов.
Чуть более 60% участников опроса считают, что для Вашингтона лучше сохранять дружеские отношения с ближайшими союзниками, чем облагать таможенными пошлинами товары, импортируемые из этих государств. Обратного мнения придерживаются 25% опрошенных.
Примерно две трети респондентов по-прежнему полагают, что зарубежные лидеры не уважают Трампа, сообщает телеканал. Между тем большинство участников опроса (66%) положительно оценивают экономическую ситуацию в США, сложившуюся при Трампе.
Опрос проводился с 14 по 17 июня среди более 1 тыс. совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность исследования составляет не более 3,7 процентного пункта.
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