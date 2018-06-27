Трамп отправил Меланью на границу с Мексикой

Верховный суд США поддержал иммиграционный указ Трампа

Такое решение вызвало бурю протестов среди жителей США. На демонстрации в разных городах вышли сотни людей. Они требуют отменить указ президента, называя его религиозной дискриминацией и нарушением главных принципов демократии. У многих в руках плакаты с надписями: я люблю иммигрантов, нет запретам для мусульман.