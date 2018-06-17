ВСУ перебросили в Донбасс «Осу»

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Силовики подвели ракетный комплекс к линии соприкосновения, заявили в ЛНР 

РИА Новости 1 час назад
Украинские силовики подвели танки и зенитно-ракетный комплекс "Оса" к линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
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"Мы продолжаем фиксировать наличие запрещённого вооружения и военной техники противника в непосредственной близости к линии соприкосновения", — рассказал Марочко.
Он уточнил, что в районе подконтрольного украинским силовикам населённого пункта Новотошковка, в зоне ответственности 53 механизированной бригады ВСУ, выявлено местонахождение трех танков Т-64.
"А в районах населенных пунктов Мирная Долина и Дылеевка, на позиции 53 бригады отмечено выдвижение дежурных огневых групп, на вооружении которых находится зенитно-ракетный комплекс "Оса", — добавил Марочко.
Представитель ЛНР призывал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ активизировать воздушное наблюдение, а также мониторинг местности для того, чтобы зафиксировать присутствие в данном районе запрещенного минскими договоренностями вооружения ВСУ и добиться их отвода на установленные дистанции.
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