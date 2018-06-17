ВСУ перебросили в Донбасс «Осу»

Силовики подвели ракетный комплекс к линии соприкосновения, заявили в ЛНР

Украинские силовики подвели танки и зенитно-ракетный комплекс "Оса" к линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко

"Мы продолжаем фиксировать наличие запрещённого вооружения и военной техники противника в непосредственной близости к линии соприкосновения", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что в районе подконтрольного украинским силовикам населённого пункта Новотошковка, в зоне ответственности 53 механизированной бригады ВСУ, выявлено местонахождение трех танков Т-64.

"А в районах населенных пунктов Мирная Долина и Дылеевка, на позиции 53 бригады отмечено выдвижение дежурных огневых групп, на вооружении которых находится зенитно-ракетный комплекс "Оса", — добавил Марочко.