Президент США Трамп: Крым принадлежит России

Дональд Трамп заявил лидерам «Большой семерки», что Крым русский, потому что все население там говорит по-русски. Об этом сообщили два дипломатических источника. Полный текст статьи в издании «БаззФид Ньюс» (BuzzFeed News) здесь.

Турецкое издание «Эн сон Хабер» сообщило об этом заявлении Трампа в материале «Президент США Трамп: Крым принадлежит России ». Ниже мы приводим некоторые комментарии турецких читателей к нему.

Комментарии читателей:

Cybernetic: Ну полный подлец.

gereksizlerle uğraşıyoruz: Дружище, в Америке говорят по-английски, и что же, это земли англичан?

hk: gereksizlerle uğraşıyoruz, нет, евреев, они должны говорить на иврите.

Turk: У них нет своего языка, так называемый «американский английский», самая забитая страна в мире.

ABD DAGİLMAK UZERE: Ни оружия, ни армии, ни экономики, ни народа. С США все кончено, в будущем это страна хаоса.

kml 44: А те территории, где говорят по-английски, принадлежат нам, хочет сказать.

ekrem erdoğan: Непостоянен.

Ehli vijdan: Крым никогда в истории не был и не будет российским! А те земли, которые вы сейчас занимаете, принадлежат местным индейским народам! Немедленно отдайте их настоящим хозяевам! Подлые гяуры…

Oezkan: Трамп еще не знает, где на карте находится Россия, откуда ему знать, кому принадлежит Крым…

Gercekler: Во всех государствах мира есть турки, и говорят на турецком языке. В таком случае нам принадлежит весь мир…