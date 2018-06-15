Дональд Трамп заявил лидерам «Большой семерки», что Крым русский, потому что все население там говорит по-русски. Об этом сообщили два дипломатических источника. Полный текст статьи в издании «БаззФид Ньюс» (BuzzFeed News) здесь.
Турецкое издание «Эн сон Хабер» сообщило об этом заявлении Трампа в материале «Президент США Трамп: Крым принадлежит России». Ниже мы приводим некоторые комментарии турецких читателей к нему.
Комментарии читателей:
Cybernetic: Ну полный подлец.
gereksizlerle uğraşıyoruz: Дружище, в Америке говорят по-английски, и что же, это земли англичан?
hk: gereksizlerle uğraşıyoruz, нет, евреев, они должны говорить на иврите.
Turk: У них нет своего языка, так называемый «американский английский», самая забитая страна в мире.
ABD DAGİLMAK UZERE: Ни оружия, ни армии, ни экономики, ни народа. С США все кончено, в будущем это страна хаоса.
kml 44: А те территории, где говорят по-английски, принадлежат нам, хочет сказать.
ekrem erdoğan: Непостоянен.
Ehli vijdan: Крым никогда в истории не был и не будет российским! А те земли, которые вы сейчас занимаете, принадлежат местным индейским народам! Немедленно отдайте их настоящим хозяевам! Подлые гяуры…
Oezkan: Трамп еще не знает, где на карте находится Россия, откуда ему знать, кому принадлежит Крым…
Gercekler: Во всех государствах мира есть турки, и говорят на турецком языке. В таком случае нам принадлежит весь мир…