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МИД Украины прокомментировал сообщения о словах Трампа
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МИД Украины прокомментировал сообщения СМИ о словах Трампа про Крым 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца прокомментировала сообщения СМИ, согласно которым президент США Дональд Трамп в разговоре с лидерами G7 назвал Крым российским.
Об этом сообщает «112 Украина».
«Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни. Мне известно, что Белый дом не отреагировал, сказав, что эта информация отсутствует у них», — сказала Беца.
Ранее сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с ФАН также прокомментировал сообщения о словах Трампа про полуостров.
Как сообщалось, портал BuzzFeed со ссылкой на свои источники написал, что Трамп заявил 8 июня лидерам стран G7, что Крым является российским, так как там все говорят на русском языке.
В Белом доме не стали опровергать или подтверждать данные об этом.
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