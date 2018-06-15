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Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
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На Украине мужчина разделся перед Тимошенко во время её выступления 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: © Alexander Kosare globallookpress.com
В Киеве неизвестный мужчина разделся перед главой партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко во время её выступления на форуме «Новый курс Украины».
Об этом сообщает NewsOne.
Отмечается, что он поднялся к ней на трибуну и вручил ей букет цветов, после чего признался в любви и попросил сохранить европейский курс Украины.
«Я вас очень люблю. Я вам очень верил. Я надеюсь. Мы хотим в Европу», — сказал он.
После он почти сразу оголил свой торс, параллельно выразив надежду, что Тимошенко выполнит свои обещания.
Отмечается, что на голой спине мужчины была нанесена трудноразличимая надпись.
В мае 2017 года неизвестный мужчина с флагом Австралии выскочил на сцену и снял с себя штаны во время выступления украинской певицы Джамалы в ходе голосования на Евровидении в Киеве.
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