Ещё
Киев перекрыл воду в ЛНР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина перекрыла подачу воды в ЛНР 

Рамблер 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Украина прекратила поставлять воду в самопровозглашенную Луганскую народную республику, сообщает пресс-служба компании «Лугансквода».
Ранним утром 15 июня «Попаснянский районный водоканал» прекратил поставки воды в ЛНР с Петровской насосной и Западной фильтровальной станций, которые расположены на подконтрольной украинским силовикам территории.
В пресс-службе отметили, что действия украинцев привели к гидравлическому удару, то есть скачку давления, в результате которого магистральный водовод Д-900 мм был поврежден.
Комментарии7  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионную реформу могут пересмотреть557
Малахов привел Пугачеву в бешенство138
Первый арест по «российскому делу» в США7
Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду1
Тайный ухажер выдал роман с Фриске50
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение