Киев перекрыл воду в ЛНР

Украина перекрыла подачу воды в ЛНР

Украина прекратила поставлять воду в самопровозглашенную Луганскую народную республику, сообщает пресс-служба компании «Лугансквода».

Ранним утром 15 июня «Попаснянский районный водоканал» прекратил поставки воды в ЛНР с Петровской насосной и Западной фильтровальной станций, которые расположены на подконтрольной украинским силовикам территории.

В пресс-службе отметили, что действия украинцев привели к гидравлическому удару, то есть скачку давления, в результате которого магистральный водовод Д-900 мм был поврежден.