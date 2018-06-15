Украина наживает себе еще одного врага в Европе

Политика принудительной украинизации, которую проводит Киев, стала раздражать не только Венгрию (если брать только западных соседей Украины ). Теперь и Румыния возмущена силовыми акциями, проводимыми Украиной против национальных меньшинств. Почему киевские чиновники обвиняют местных румын в сепаратизме — и есть ли для этого реальная подоплека?

Румынский культурологический центр в Черновцах в четверг осмелился выступить против Службы безопасности Украины , обвинив спецслужбу в дискриминации по этническому признаку. СБУ стремится «сеять страх и уныние» среди общественных организаций румын Украины «для безусловной и ускоренной украинизации», цитирует заявление центра ТСН.

Как сообщает центр, 13 мая в его витрине были размещены «праздничные» исторические карты, посвященные 100-летию современного румынского государства. Среди них — карта так называемой «Романия Маре» («Великой Румынии»), 1918-1940 годов, в которую входила часть современной Черновицкой области. 22 мая СБУ возбудила дело по статье о сепаратизме, по которой грозит до трех лет тюрьмы. 11 июня дюжина сотрудников СБУ нагрянула в культурный центр с обыском. Была изъята та самая карта.

«CБУ просто выполняют политические заказы наших ультранационалистических властей, радикалов из «Национального корпуса» и других организаций. Они делают все для того, чтобы мы не проводили никаких мероприятий, сидели «тише воды и ниже травы», — заявил газете ВЗГЛЯД глава Центра румынской культуры им. Евдоксия Гурмузаки Василе Терицану.

«Силовики целый день провели в нашем помещении, изъяли все книги, которые у нас были, газеты и журналы, которые мы издаем, наши личные компьютеры и ноутбуки, изъяли всю переписку с представителями местной власти, киевскими властями и дипломатами. Так что у них вся документация есть, и они могут убедиться в том, что мы не ведем никакой пропаганды сепаратизма», — пояснил Терицану. «Они „обожглись на молоке“ в Донецке, и теперь „дуют на воду“ в Черновцах», — сказал по этому поводу глава центра.

Как уже писала газета ВЗГЛЯД, принудительная украинизация, которую власти в Киеве после победы Евромайдана, уже вызвала сопротивление представителей едва ли не всех «нетитульных» наций Украины. При попустительстве властей украинские националисты приступили к силовому подавлению тех, кто не согласен с такой политикой.

Первыми сопротивление им оказали русские на юго-востоке еще весной 2014 года. В прошлом году сопротивление начали оказывать и в венгерской общине на западе республики. Правда, за венгров на Западе хоть есть кому вступиться — Будапешт уже наложил санкции на Киев. В прошлом месяце ростом правого экстремизма на Украине впервые публично возмутились и лидеры еврейской общины. Теперь же, похоже, терпение закончилось и в румынской общине.

«Министерство иностранных дел Румынии взывало к себе украинского посла, дипломаты следят за нашей ситуацией, и будут действовать в зависимости от того, как будут развиваться события», — рассказал Терицану.

Он добавил, что позиция Бухареста является принципиальной.

«Мы абсолютно отвергаем любые обвинения в сепаратизме. То, что на карте была изображена граница 1918 года — так у нас же нет цензуры исторических карт. Есть же книги, газеты, журналы, которые печатают массу исторических карт», — отметил представитель румынской общины.

Облава в культурном центре и впрямь уже успела поссорить Киев с Бухарестом. Накануне МИД Румынии назвал действия СБУ «запугиванием», а украинского посла Александра Банькова вызвал к себе на ковер.

По мнению центра, с принятием закона об образовании «нарушение наших прав стало привычным делом», вплоть до угроз с применением физической силы. «Считать сепаратизмом желание некоторых этносов сохранить свою идентичность в период, когда Украина желает интегрироваться в европейские структуры, означает возвращаться к практикам и действиям печальных времен КГБ», — сетуют в центре.

Центр потребовал от президента Петра Порошенко прекратить преследование, а его румынского коллегу Клауса Йоханнису попросил о защите.

По словам директора центра, среди местных румын нарастает раздражение политикой Киева, особенно принудительной украинизацией «с пеленок». Терицану сокрушается: в загсах в свидетельства о рождении имена записывают в украинском варианте: «Ион становится Иваном, Елена — Оленой, Михай — Михайлом».