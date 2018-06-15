Макрон строит большие планы на ЕС

WSJ: Макрон намерен сделать французский основным языком ЕС

По данным издания, мера вырабатывается на фоне переговоров Великобритании о выходе из Евросоюза.

Макрон призвал вернуться к порядкам, существовавшим до 1973 года, когда именно французский был основным в делопроизводстве.

Ранее президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого Трамп подчеркнул необходимость "перебалансировки системы торговли с Европой".

Также Макрон назвал введенные американской стороной пошлины на сталь и алюминий незаконными.