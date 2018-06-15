Макрон строит большие планы на ЕС

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WSJ: Макрон намерен сделать французский основным языком ЕС 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Stephane Mahe/Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает сделать французский основным языком во всей документации ЕС, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, мера вырабатывается на фоне переговоров Великобритании о выходе из Евросоюза.
Макрон призвал вернуться к порядкам, существовавшим до 1973 года, когда именно французский был основным в делопроизводстве.
Ранее президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого Трамп подчеркнул необходимость "перебалансировки системы торговли с Европой".
Также Макрон назвал введенные американской стороной пошлины на сталь и алюминий незаконными.
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