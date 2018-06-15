Ещё
Президент Чехии прилюдно сжег трусы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Чехии публично сжег красные трусы 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр видео
Президент Чехии Милош Земан публично сжег красные трусы огромного размера, сообщает местный канал iDNES.tv.
В 2015 году этот предмет гардероба как протестный арт-объект был вывешен над резиденцией Земана художниками группы Ztohoven. Трусы были тут же сняты со здания и поступили в распоряжение комитета по управлению государственным имуществом, у которого администрация президента и выкупила их за одну крону.
«Время нижнего белья в политике закончилось», — заявил Земан специально созванным журналистам.
Президент подчеркнул, что политика «нового времени» должна строиться на основании обмена мнениями, после чего передал трусы двум пожарным, которые положили их на огонь и позволили сгореть.
В январе 2018 года Милош Земан стал невольным участником еще одной художественной акции. Тогда активистка украинского движения Femen, сняв рубашку, под которой не оказалось нижнего белья, кричала ругательства в его адрес, пока сам президент пытался проголосовать на выборах главы Чехии.
Комментарии12  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина наживает себе еще одного врага в Европе67
Малахов привел Пугачеву в бешенство20
На Украине остро отреагировали на слова Трампа о Крыме835
Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца153
Раскрыт размер наследства Говорухина113
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
00:48
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню
Происшествия
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
00:46
Путин высказался о смерти Говорухина
Общество Политика
26:13
«Газпром» временно «победил» споре с «Нафтогазом»
Компании Рынки
02:32
Как Че Гевара стал символом капитализма
Общество
08:25
В повышении пенсионного возраста нашли плюсы
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение