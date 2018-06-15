Президент Чехии прилюдно сжег трусы

Глава Чехии публично сжег красные трусы

В 2015 году этот предмет гардероба как протестный арт-объект был вывешен над резиденцией Земана художниками группы Ztohoven. Трусы были тут же сняты со здания и поступили в распоряжение комитета по управлению государственным имуществом, у которого администрация президента и выкупила их за одну крону.

«Время нижнего белья в политике закончилось», — заявил Земан специально созванным журналистам.

Президент подчеркнул, что политика «нового времени» должна строиться на основании обмена мнениями, после чего передал трусы двум пожарным, которые положили их на огонь и позволили сгореть.

В январе 2018 года Милош Земан стал невольным участником еще одной художественной акции. Тогда активистка украинского движения Femen, сняв рубашку, под которой не оказалось нижнего белья, кричала ругательства в его адрес, пока сам президент пытался проголосовать на выборах главы Чехии.