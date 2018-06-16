«Будущего в составе Украины нет»

Зачем ЛНР и ДНР создают единую законодательную базу

ДНР и ЛНР начали приводить законы в соответствие друг другу. Об этом сообщили спикеры парламентов самопровозглашённых республик по итогам встречи в Дебальцево. И. о. главы МИД ЛНР Владислав Дейнего пояснил RT, что речь идёт о выполнении задач, поставленных на встрече глав республик в январе 2018 года. Тогда стороны заявили о намерении создать единое таможенное пространство. Эксперты полагают, что появление общих законов и таможенных правил для Донецкой и Луганской республик назрело давно.

Денис Мирошниченко. Парламенты самопровозглашённых ДНР и ЛНР начали работу по синхронизации законодательств двух государственных образований. Об этом журналистам заявили по итогам встречи в Дебальцево председатели народных советов Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин

«Без синхронизации законодательства республик мы можем прийти не к тем результатам, которые хотелось бы иметь на финишной прямой», — приводит Интерфакс слова Пушилина.

Он также отметил, что в ДНР и ЛНР законопроекты в дальнейшем будут приниматься синхронно.

Как сообщает Донецкое агентство новостей, в Дебальцево встретились две парламентские группы. Мирошниченко отметил, что по результатам встречи будет создана рабочая группа из депутатов обоих парламентов, которая начнёт работать на постоянной основе для изучения существующего в обеих республиках законодательного опыта.

Денис Пушилин и Денис Мирошниченко © dan-news.info

Следующая встреча депутатов и председателей обоих парламентов должна пройти осенью текущего года в Луганске

«Принято принципиальное решение, что парламенты двух республик начнут синхронизировать наше законодательство. Вектор один — Российская Федерация», — заявил накануне в беседе с Луганским информационным центром Мирошниченко.

Государства разные — законы одни

Как пояснил в беседе с RT исполняющий обязанности Министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, заключённое сегодня соглашение между парламентами республик откроет возможность для реализации договорённостей, которые были достигнуты на встрече между лидером ДНР Александром Захарчнеко и и.о. главы ЛНР Леонидом Пасечником

«Речь идёт о выполнении задач, поставленных на встрече между руководителями республик в начале этого года», — сказал он, подчеркнув, что разговора об объединении двух республик в одно государственное образование не идёт.

31 января 2018 года Захарченко и Пасечник подписали Протокол о намерениях создания единого таможенного пространства для двух республик.

Глава ДНР Александр Захарченко и и. о. главы ЛНР Леонид Пасечник подписали Протокол о намерениях создания единого таможенного пространства между Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой © Кадр: видео YouTube / Министерство информации ДНР

«Как бы ни хотелось нашим врагам сказать, что мы разделены, — это неправда. Всему приходит своё время. Сегодня настал день, когда мы говорим о том, что граница у нас должна быть общая, враг у нас один, будущее у нас одно», — заявил тогда глава Донецкой республики.

В тот же день оба политика подписали и соглашение о сотрудничестве обеих государственных образований в области железнодорожных перевозок. Как подчеркнул тогда и.о. министра транспорта ДНР Игорь Адриенко, этот документ касается транзита грузов и пассажиропотока через территорию республик, а также перевозки грузов из ДНР на предприятия ЛНР и готовой продукции из Донецкой республики через Луганскую — на российскую территорию.

Сам Захарченко в интервью RT отметил, что объединения двух территориальных образований в одно государство не планируется.

«Мы две разные республики. Да, мы вместе воюем, мы всегда придём на помощь друг другу. У нас общая политика и общие проблемы, но бюджеты у нас разные», — сказал он.

На сегодняшний день между ЛНР и ДНР сохраняются таможенные посты.

Таможня между Донецком и Луганском Facebook © den.kazansky

По словам заместителя директора института СНГ Владимира Евсеева, соглашение об унификации законодательства между республиками говорит об их желании стать более самостоятельными на фоне непростой внешнеполитической ситуации вокруг них.

«Не ясна до конца позиция США и Евросоюза по вопросу данных республик. При этом Киев блокирует попытки какого-либо контакта с ЛДНР, в том числе — процесс обмена пленными. Сохраняется угроза обострения военного противостоянии на Донбассе. И в этих условиях республики предприняли некие шаги к ещё большей независимости от Украины», — пояснил эксперт в беседе с RT.

По мнению Евсеева, в сложившихся условиях таможня между республиками не нужна, а необходимо максимально тесное сотрудничество.

Облегчить жизнь людям

«Есть немало сил, заинтересованных в сохранении таможенных постов между республиками. Но думаю, что таможенные пункты будут ликвидированы. Это объективно отвечает интересам обеих республик», — сказал эксперт.

По его словам, на объединение ЛНР и ДНР в одно государство рассчитывать не стоит, однако шаг по началу унификации их законодательств является самодостаточным и важным для их развития.

«На современном этапе объединение обоих государственных образований создаст трудности этим республикам, тогда как появление общей законодательной базы упростит их отношения с Россией, отношения между собой, а также облегчит жизнь бизнесу и гражданам ЛНР и ДНР. Эту инициативу поддержат жители обеих республик», — пояснил Неменский.

Президент центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с RT заявил, что решение руководителей республик синхронизировать свои законы ещё больше отдаляет их от Украины.

«Будущего ЛДНР в составе украинского государства нет, Киев их не видит в своём составе, они сами туда также не хотят. Оба территориальных образования уже выведены из финансово-экономического поля Украины, по их территории ходит рубль, они получают политическую и экономическую помощь от РФ. И создание общих законов мне кажется на этом фоне вполне логичным шагом», — подчеркнул политолог.

По словам Ищенко, договорённость об общей законодательной базе должна облегчить жизнь людям в обоих непризнанных государствах.