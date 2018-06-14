Визу на стол: Украина открывает визовые центры в России

МИД Украины заявил о решении открыть визовые центры в России

МИД Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Украины заявили о планах открыть новые визовые центры по всему миру, в том числе и на территории России . По этим данным, центры появятся в Москве Новосибирске , Ростове-на-Дону и Самаре . Ранее Киев уже не раз заявлял о возможности введения визового режима с Россией.

Киев планирует открыть 56 новых визовых центров по всему миру до 1 августа, в том числе восемь — на территории России. Об этом сообщил департамент консульской службы МИД Украины на официальной странице в фейсбуке.

Новые визовые центры откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

Визовые центры будут принимать заявления о предоставлении виз для въезда иностранцев на территорию Украины. Работники центров смогут оказывать помощь при заполнении бланков, переводе документов и копировании необходимых бумаг.

В сообщении подчеркивается, что принятие решений о выдаче виз останется за консульствами Украины.

Вместе с тем визового режима между Россией и Украиной в настоящий момент нет.

«Министерство иностранных дел [Украины] реализовало комплекс мер по повышению уровня консульского обслуживания иностранцев, желающих посетить нашу страну. В период с 15 июня по 1 августа этого года в разных уголках мира начнут работу новые украинские визовые центры, которые будут предоставлять услуги в области приема ходатайств при оформлении виз для въезда на Украину», — заявили в ведомстве.

«Главная задача, которую поставили перед Киевом американские и все западные кураторы, — сделать из Украины Антироссию и максимально нарастить конфликт между странами», — передает слова Маркова ФАН.

Пакистан, Киргизия, 21 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, в соответствии с которым украинскому правительству поручено разработать механизм предварительного электронного оповещения о намерении въехать в страну для граждан из стран миграционного риска, куда входят Афганистан Шри-Ланка , а также Россия.

С 1 января текущего года украинские власти также ввели биометрический контроль для въезжающих в страну иностранцев, в том числе и россиян. Чтобы попасть на территорию государства необходимо сдать на границе отпечатки пальцев, а также иметь биометрический паспорт.

По данным Киева, в декабре 2017 года 157 украинских пограничных КПП были оборудованы специальным системами контроля, 126 из них были подключены к базам Интерпола

Молдавией. Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что системы считывания биометрических данных постепенно появятся и на границе Украины с Белоруссией

Несмотря на то что между Россией и Украиной действует безвизовый режим, Киев неоднократно высказывался о намерении ввести визовый контроль для прибывающих в страну граждан России. В 2017 году глава украинского МИДа Павел Климкин также заявил, что не исключает введение визового режима в случае, если биометрического контроля на границе будет недостаточно.

«Нам нужен, во-первых, биометрический контроль на границе, во-вторых, контроль за всеми, кто въезжает из России, как это есть в других странах, например, в Израиле. Далее, если этого будет недостаточно, ввести не просто визу, а биометрическую визу. Тогда уже четко будет известно — кто, где и когда. И тогда будем контролировать всех тех, кто заезжает к нам», — сказал он.

Москва не раз заявляла, что в случае принятия Украиной визового режима с РФ, будет вынуждена ответить зеркальными мерами.