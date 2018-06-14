Почему Россию назвали «самой американской страной»

WSJ призвала сограждан болеть за Россию — «самую американскую страну» в своей группе

Американские фанаты должны поддерживать Россию на ЧМ-2018, по крайней мере во время стартовой игры. К такому выводу пришла The Wall Street Journal , которая проанализировала всех участников соревнований по степени схожести с США . По словам издания, у двух стран есть много общего — огромная территория, добыча ископаемых и любовь к пиву.

«Вероятно, вы уже в курсе: Соединённые Штаты умудрились не попасть на чемпионат мира — 2018. Это привело к экзистенциональному кризису для футбола в Америке, увольнению двух тренеров и месяцам насмешек со стороны остального мира», — пишет The Wall Street Journal.

Как бы то ни было, международное соревнование начинается в любом случае. И в этот четверг «обескураженные» американские фанаты футбола столкнутся с дилеммой: «За кого, чёрт возьми, болеть?»

«Но не стоит переживать. Возможно, вы не сможете болеть за Америку, зато сумеете поддержать лучшую доступную замену», — успокаивает издание.

The Wall Street Journal проанализировала 32 страны — участницы ЧМ-2018 с учётом широкого спектра факторов — от геополитики и экономики до «старомодного поглощения пива». При этом главной задачей было выяснить, какое из этих государств является «наиболее американским».

«Вот почему, по крайней мере для стартовой игры чемпионата, ваш патриотический долг — развернуть звёздно-полосатые флаги, гордо продемонстрировать свою татуировку с белоголовым орланом и что есть мочи кричать в поддержку России», — утверждает издание.

Как выяснилось, если забыть о холодной войне, фильме «Рокки IV» и «всех этих злодеяниях в соцсетях», то россияне не так сильно отличаются от американцев. По крайней мере, в сравнении с остальными странами их группы, поясняет издание.

«Прежде чем давиться яблочным пирогом, подумайте о тех аспектах, по которым Россия явно сходна с Америкой. Во-первых, она огромная. Ни одна другая страна в ЧМ-2018 не приближается к США в вопросе налогообложения своих граждан, если судить по процентам от валового внутреннего продукта. Вдобавок русские, как и американцы, — ведущие добытчики угля и нефти», — рассуждает The Wall Street Journal.

«Имеются даже культурные сходства. Русские прекрасно вписались бы в нашу обстановку, учитывая их любовь каждый день лежать на диване и смотреть телевизор часами напролёт. Они также пьют много пива. Более того, они занимают важное место в американском спорте: российский хоккеист Александр Овечкин привёл Washington Capitals к их первой победе в Кубке Стэнли», — обращает внимание издание.

Но то, что Россия является «самой американской» страной в своей группе, не означает, что она — самая американская на ЧМ-2018 (в списке ей досталось лишь четвёртое место). Этого звания удостаивается Австралия , о которой в США имеют довольно поверхностное представление. Большинство американцев всерьёз считают, что «вода в туалетах там спускается в противоположном направлении», отмечает The Wall Street Journal.

«Однако выяснилось, что американцы почувствовали бы себя как дома в стране антиподов. В Австралии наибольшее число «Макдональдсов» на душу населения среди участниц ЧМ-2018. У неё высокий уровень выброса углекислого газа. Как и уровень ожирения. В общем, один в один старые добрые С-Ш-А!» — иронизирует издание.

Как и ожидалось, в исследовании WSJ оказалось много европейских стран, «очень похожих на США». Второе место досталось Англии Франция заняла шестую строчку, а Германия — восьмую.

Вероятно, некоторые американцы предпочтут болеть за команду, имеющую наибольшие шансы на успех. Но ни Австралии, ни Англии рассчитывать на победу на ЧМ не стоит, полагает издание.

«Так как насчёт Аргентины? Она не только занимает пятое место в рейтинге схожести с США, но и значится одним из фаворитов чемпионата мира. Плюс у вас появляется причина болеть за, вероятно, величайшего футболиста в мире Лионеля Месси», — рассуждает The Wall Street Journal.

Тем не менее у настоящих «болельщиков-фаталистов» есть только один-единственный логичный выбор — Швеция . В целом страна занимает седьмое место по степени схожести с США, но она лидирует в самой важной категории: в футбольных способностях.

Среди участников ЧМ-2018 у Швеции самый близкий к США рейтинг ФИФА. Шведы, как и американцы, никогда не выигрывали кубок мира. Более того, часто командам обеих стран приходится вести «тяжёлую борьбу» только ради выхода из группового этапа.

«Иными словами, выбирайте Швецию, если хотите сделать что-то бесспорно американское: болеть за абсолютно посредственную футбольную команду», — заключает The Wall Street Journal.