Куда короли пешком ходят

Ким Чен Ыну все до толчка!

Уборная лидера Северной Кореи Ким Чем Ына вызвала не меньшее внимание у западных СМИ, чем захватывающая и горячая атмосфера его саммита с Дональдом Трампом

Не общественный туалет, а персональный мобильный туалет, который всегда путешествует за молодым лидером, где бы он ни находился. СМИ попытались раскрыть причины странного поведения северокорейского лидера.

Поездка в Сингапур — первое зарубежное турне Кима за границу с момента вступления в должность в 2011 году и первая зарубежная поездка лидера Северной Кореи за границу за 32 года.

Почему его туалет следует за ним, куда бы он ни пошел

Ким прибыл в Сингапур на Boeing 747 в сопровождении грузового самолета Ил-76, на котором доставили пуленепробиваемый лимузин, большое количество различных блюд и переносные туалеты.

«Я не хочу, чтобы разведывательные службы знали о состоянии моего здоровья». Такими словами был дан приказ помощникам северокорейского лидера создать персональные мобильные туалеты, которые сопровождали бы Кима, куда бы он ни пошел, чтобы тот не боялся, что кто-нибудь получит его экскременты и проведет анализы.

Два дня назад лидер Северной Кореи встретился с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре на острова Сентоза.

Газета «Вашингтон пост» (The Washington Post) цитирует слова перебежчика из Северной Кореи Ли Юн Кеола, который ранее работал в службе безопасности лидеров КНДР. По его словам, причина такого поведения не имеет ничего общего с гигиеной. Вместо того, чтобы использовать общественный туалет, у северокорейского лидера есть личный туалет, который он использует во время путешествий, потому что он содержит информацию о его здоровье, которую нельзя оставить враждебными разведывательными службами.

Согласно информации южнокорейского информагентства, в одном из пуленепробиваемых автомобилей Кима была построена отдельная ванная комната.

Большинство туалетов, вероятно, будут найдены в небольших транспортных средствах, таких как автомобили и вездеходы, предназначенные для труднодоступной мест, таких как горы и снег, за исключением его личного поезда, который движется со скоростью не более 60 км/ч.

Американский сайт «Слейт» (Slate) считает, что причина вполне логична, так как есть люди, желающие исследовать здоровье северокорейского лидера.

На сайте говорится, что Ким знает гораздо больше обычного человека о том, что может быть обнаружено в экскрементах. Неоднократно сообщалось, что врачи периодически проверяют его спину и тщательно следят за здоровьем северокорейского лидера. А если они получат продукты его жизнедеятельности, то смогут узнать о его рационе или о таких привычках, как курение. Возможно, они смогут найти признаки таких проблем, как высокое кровяное давление или диабет.

Если в стуле есть кровь, то она может служить признаком внутреннего кровотечения, рака или других болезней.

«Даже если Ким совершенно здоров, вполне возможно будет узнать какие-либо новости о своем здоровье», — сообщил «Слейт».

Полное отсутствие новостей о его здоровье и любой другой личной информации может быть полезно для переговоров: Ким знает больше о президенте США, чем Трамп знает о нем. Это делает Кима странным человеком.

Никто не лезет в канализацию для получения какой-либо информации по продуктам жизнедеятельности, однако был прецедент, связанный с Иосифом Сталиным.

Some of the best #TrumpKimSummit political cartoons from the day. These are from Germany, South Korea, U. S., Israel, and Pakistan.



Which one is your favorite? pic.twitter.com/gXmefkkIav— Leah Harding (@LeahHardingAJE) 12 июня 2018 г.

В 2016 году российская пресса опубликовала информацию о тайной полиции Сталина, которая собирала фекалии мировых лидеров и изучала их в секретной лаборатории, чтобы узнать об особенности их психотипа. Бывший советский агент сообщил, что шпионы Сталина собрали фекалии китайского лидера Мао Цзэдуна из частных уборных, которые были установлены во время его визита в Москву в 1949 году.

«Изучение человеческих экскрементов — это все более популярная область исследований для ученых, которые спорят об образовании бактерий в наших телах. Пока еще не подтверждена теория о том, отражается ли способ мышления человека на его фекалиях», — сообщил «Слейт».

«Недоверие» даже к ручкам

Во время встречи с Трампом Ким отказался использовать ручку для подписания документов, которую предоставила сингапурская сторона. Вместо этого он взял ту, что дала ему его сестра.

Корреспондент российского информагентства «ТАСС» сообщил, что после того, как лидер КНДР сел за стол, к нему подошла его младшая сестра и дала ему ручку.

Телеканал также показал, что один из телохранителей Кима тщательно протер ручку.