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Совбез ООН назвали «советом опасности»
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Эво Моралес назвал Совбез ООН «советом опасности» 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Reuters
Президент Боливии Эво Моралес назвал Совбез ООН «советом опасности» в связи с тем, что международные договорённости, по его словам, не соблюдаются.
Об этом он сказал в рамках дискуссии международного клуба «Валдай».
«Я бы сказал, что сегодня это совет опасности или неопределённости, там не уважаются права участников стран-членов ООН», — цитирует РИА Новости Моралеса.
Он подчеркнул, что Совбез ООН нужен, чтобы «голос каждой страны был услышан».
Ранее президент Боливии встретился с российским лидером Владимиром Путиным.
13 июня Моралес прибыл в Москву на церемонию открытия ЧМ по футболу 2018 года.
RT на русском: последние новости
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Комментарии1  Ещё 2 источника 
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