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Иванка Трамп стала объектом насмешек
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Иванка Трамп стала объектом насмешек из-за «китайской пословицы» 

Газета.Ru 17 минут назад
Дочь президента США Иванка Трамп стала объектом насмешек интернет-пользователей после публикации твита с высказыванием, которое она назвала китайской пословицей, сообщает «Би-би-си».
«Те, кто говорит, что это нельзя сделать, не должны мешать тем, кто это делает. Китайская пословица», — написала в своем аккаунте в твиттере Иванка Трамп.
Однако ее подписчики из США и Китая выяснили, что изречение не имеет отношения к китайским пословицам, за что немедленно начали подшучивать над дочерью президента.
Пользователи начали публиковать подобные высказывания в комментариях к записи, подписывая их как пословицы:
«Если ты не пробовал виноград, не говори, что он кислый».
«Те, кто публикуют китайские изречения в интернете, должны прежде проверять их».
Один пользователь также спросил, не нашла ли Иванка это высказывание в печеньях с предсказаниями.
Запись до сих пор не удалена из аккаунта Иванки Трамп.
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