Иванка Трамп стала объектом насмешек из-за «китайской пословицы»

«Те, кто говорит, что это нельзя сделать, не должны мешать тем, кто это делает. Китайская пословица», — написала в своем аккаунте в твиттере Иванка Трамп.

Однако ее подписчики из США и Китая выяснили, что изречение не имеет отношения к китайским пословицам, за что немедленно начали подшучивать над дочерью президента.

Пользователи начали публиковать подобные высказывания в комментариях к записи, подписывая их как пословицы:

«Если ты не пробовал виноград, не говори, что он кислый».

«Те, кто публикуют китайские изречения в интернете, должны прежде проверять их».

Один пользователь также спросил, не нашла ли Иванка это высказывание в печеньях с предсказаниями.

Запись до сих пор не удалена из аккаунта Иванки Трамп.