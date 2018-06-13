Часть Украины может остаться без газа

«Нафтогаз» шантажирует власти Украины

Компания «Нафтогаз» пригрозила властям Украины отключить газ в 129 населенных пунктах страны. Об этом, как сообщают «Украинские новости», в письме на имя премьер-министра Украины написал председатель правления «Нафтогаза».

По словам Андрея Коболева, возглавляемая им компания владеет объектами газораспределительных систем, однако прибыль за их использование получает лишь государство.

« (Это. — Прим. ред.) является нарушением конституционного принципа равенства всех форм собственности», — подчеркнул он.