Часть Украины может остаться без газа

Компания «Нафтогаз» пригрозила властям Украины отключить газ в 129 населенных пунктах страны. Об этом, как сообщают «Украинские новости», в письме на имя премьер-министра Украины написал председатель правления «Нафтогаза».
По словам Андрея Коболева, возглавляемая им компания владеет объектами газораспределительных систем, однако прибыль за их использование получает лишь государство.
« (Это. — Прим. ред.) является нарушением конституционного принципа равенства всех форм собственности», — подчеркнул он.
В связи с этим Коболев потребовал от главы Кабинета министров Украины Владимира Гройсмана повысить тариф на газ, включив в него плату за эксплуатацию сетей, в противном же случае, предупредил он, «Нафтогаз» будет вынужден «законсервировать» объекты газораспределительных систем, что станет причиной отключения от газоснабжения в 129 населенных пунктах в 16 областях страны.