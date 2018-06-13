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Часть Украины может остаться без газа
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«Нафтогаз» шантажирует власти Украины 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Компания «Нафтогаз» пригрозила властям Украины отключить газ в 129 населенных пунктах страны. Об этом, как сообщают «Украинские новости», в письме на имя премьер-министра Украины написал председатель правления «Нафтогаза».
По словам Андрея Коболева, возглавляемая им компания владеет объектами газораспределительных систем, однако прибыль за их использование получает лишь государство.
« (Это. — Прим. ред.) является нарушением конституционного принципа равенства всех форм собственности», — подчеркнул он.
В связи с этим Коболев потребовал от главы Кабинета министров Украины Владимира Гройсмана повысить тариф на газ, включив в него плату за эксплуатацию сетей, в противном же случае, предупредил он, «Нафтогаз» будет вынужден «законсервировать» объекты газораспределительных систем, что станет причиной отключения от газоснабжения в 129 населенных пунктах в 16 областях страны.
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