В мэрии Еревана идет спецоперация

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Вице-премьер Италии назвал Россию важным союзником в борьбе с терроризмом

Источник: договоренность о названии Македонии запустит процесс приема страны в ЕС

WSJ: США хотели бы добиться от КНДР отказа от ядерного оружия в течение двух лет