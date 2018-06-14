Трамп объяснил необходимость России в G7

Трамп рассказал, о чем попросил бы Путина

Журналист телеканала попросил американского президента объяснить слова о том, что стоит вернуть формат "Большой восьмерки" с участием России

Трамп отметил, что это пошло бы на пользу, учитывая, что участники саммита "Большой семерки" потратили четверть своего времени на обсуждение России.

"Я не за Россию. Я за США. Но если бы, например, Путин сидел напротив меня за одним столом там, в Канаде (место проведения саммита G7. — "Газета.Ru"), я бы сказал: "Сделаете одолжение? Выйдете из Сирии? Выйдете из Украины? Вас не должно быть там", — сказал Трамп.

Президент США также сообщил о своей уверенности в том, что у него сложились бы хорошие отношения с Путиным. Трамп заключил, что если бы российский президент был на саммите, то у него была бы возможность попросить сделать вещи, которые будут полезны для всего мира.