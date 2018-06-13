Бойцы ВСУ подняты по тревоге

Командование ВСУ заявило, что целью данных маневров является «определение уровня подготовки бойцов к контрнаступлению».

Военнослужащие украинской армии в рамках так называемой ООС (пришла на смену АТО) провели крупные учения танкистов в зоне отвода вооружения в Донбассе. Ролик с маневрами был опубликован на официальной странице ООС в Facebook.