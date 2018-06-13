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Бойцы ВСУ подняты по тревоге
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Репетиция вторжения: в зоне отвода вооружения на Донбассе прошли крупные учения 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Reuters
Командование ВСУ заявило, что целью данных маневров является «определение уровня подготовки бойцов к контрнаступлению».
Военнослужащие украинской армии в рамках так называемой ООС (пришла на смену АТО) провели крупные учения танкистов в зоне отвода вооружения в Донбассе. Ролик с маневрами был опубликован на официальной странице ООС в Facebook.
Как уточняет «Обозреватель», солдат ВСУ поднял по тревоге командующий ООС Сергей Наев. Военнослужащие совершили марш в определенное место, нанесли удары по воображаемому противнику, преодолели условные минное поле и водную преграду.
Командование ВСУ заявило, что целью данных маневров является «определение уровня подготовки бойцов к контрнаступлению».
Догадки о том, что Киев после смены АТО на ООС может начать полномасштабное наступление на силы ополчения Донбасса, циркулируют уже давно. Ранее замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин в интервью «Звезде» рассказал и показал на картах, как именно ВСУ готовят план по захвату Донбасса.
По словам Басурина, разведка ДНР постоянно фиксирует большое скопление украинской военной техники, запрещенной минскими соглашениями, которые Киев последовательно нарушает.
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