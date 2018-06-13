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«Забавный и прекрасный парень»
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Трамп назвал Ким Чен Ына «забавным и прекрасным парнем» 

РИА Новости 1 час назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что сразу поладил с лидером КНДР Ким Чен Ыном на встрече в Сингапуре.
"Мы очень хорошо поладили с самого начала… Мы стали говорить о том, что надо денуклеаризовать страну, и он это понял, он с этим не спорил", — сказал Трамп в интервью Fox News.
"Он сильный парень. Люди спрашивают, каков он. У него очень хороший характер, он забавный, и он очень-очень умный, прекрасный переговорщик. Он парень очень стратегического склада", — добавил президент США, говоря о Ким Чен Ыне.
В то же время Трамп отметил, что не отказывается от своих прежних жестких высказываний в адрес Ким Чен Ына, поскольку без них, по его словам, не было бы последующих переговоров с КНДР. "Думаю, без этой риторики мы бы здесь не оказались. Я с большой неохотой это делал… но выбора не было", — заявил глава Белого дома.
Ранее, комментируя саммит в Сингапуре в Twitter, президент США поблагодарил лидера КНДР за "отважный шаг навстречу новому и светлому будущему для его народа" и выразил уверенность, что возможности КНДР в случае отказа от ядерного оружия будут беспредельны.
По его словам, "беспрецедентная встреча" доказывает, что "настоящие перемены возможны".
Саммит в Сингапуре
В Сингапуре 12 июня прошла первая в истории встреча лидеров США и КНДР, по ее итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали документ, из которого следует, что Вашингтон дает Пхеньяну гарантии безопасности, а тот, в свою очередь, подтверждает приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
В то же время в соглашении отсутствует требование полного, необратимого и гарантированного отказа от ядерного оружия и уничтожения межконтинентальных баллистических ракет.
Кроме того, согласно заявлению северокорейского агентства ЦТАК, Трамп принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР, в свою очередь тот согласился приехать в Соединенные Штаты.
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